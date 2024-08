Sant Cugat del Vallès reforça la plantilla de la Policia Local

Agents de la Policia Local. Foto: Ai. de Sant Cugat del Vallès

La Policia Local de Sant Cugat del Vallès ja ha incorporat set set nous agents que reforcen la plantilla per continuar oferint un servei de proximitat en l'àmbit de la seguretat ciutadana. D'aquesta manera es concreta un dels objectius prioritaris de l'Ajuntament per incrementar els efectius de què disposa el cos.

Els agents recentment incorporats han completat el procés de formació de 7 mesos a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, després de superar les proves d'accés inicials.

La previsió de l'Ajuntament és continuar sumant efectius. El proper mes de setembre s'incorporaran 4 agents més i, paral·lelament, en aquests moments està en marxa la convocatòria pública per cobrir noves places. Aquesta convocatòria té el màxim de reserva per a dones (40%) que recentment ha impulsat l'Ajuntament.

Bernat Picornell, tinent d'alcaldia de Seguretat, va apuntar que “des de la Policia Local es treballa per garantir un bon servei de proximitat a la seguretat ciutadana. Com a municipi tenim bones dades en aquest àmbit, però això no significa en cap cas que ens quedem de braços plegats: estem treballant per millorar i ampliar la plantilla. I, a més, ho fem potenciant un model més igualitari i plural que permeti que el cos de la Policia Local reflecteixi la societat en què vivim”.