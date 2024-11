L'habitatge de segona mà a Sant Cugat del Vallès lidera els preus amb 5.348 €/m2

Dins de Barcelona, els preus també han experimentat augments interanuals a tots els districtes. Foto: EuropaPress

L'octubre del 2024, el preu mitjà de l'habitatge de segona mà a Catalunya va assolir els 2.807 euros per metre quadrat, segons l'Índex Immobiliari de Fotocasa. Aquest valor representa una pujada interanual de l'1,7%, encara que en comparació del mes anterior registra una lleu caiguda del 0,8%.

Cal destacar que aquest augment anual de l'1,7% és el més baix registrat en els últims 30 mesos, evidenciant un alentiment al mercat immobiliari de segona mà a Catalunya . L'octubre del 2023, l'increment interanual va ser del 4,3%, per la qual cosa l'alça actual marca una desacceleració clara en els preus.

En termes monetaris, a l'últim any el preu de l'habitatge de segona mà a Catalunya ha augmentat 46 euros per metre quadrat, en passar de 2.762 €/m2 a l'octubre del 2023 als actuals 2.807 €/m2.

Pel que fa a la situació per províncies, tres de les quatre analitzades van experimentar increments interanuals a l'octubre: Girona lidera l'alça amb el 10,4%, seguida de Lleida amb el 8,9% i Tarragona amb el 7,4%. Pel que fa a preus, Barcelona és la província més cara , superant els 3.000 euros per metre quadrat, seguida per Girona (2.711 €/m2), Tarragona (1.909 €/m2) i Lleida (1.437 €/m2).

A nivell nacional, 17 comunitats autònomes mostren increments interanuals en els preus de venda d'habitatges a l'octubre, amb sis registrant alces superiors al 10%. La Comunitat Valenciana lidera amb una pujada del 20,5%, seguida de Madrid (19,7%), Balears (17,9%), Regió de Múrcia (15,8%), Andalusia (15,2%) i Canàries (13,9%).

Altres comunitats també registren increments significatius, com Cantàbria (10,9%) i Galícia (10,5%). En termes de preus, les Balears i Madrid encapçalen el rànquing de les comunitats autònomes més cares, amb 4.485 €/m2 i 4.281 €/m2, respectivament. Catalunya ocupa el quart lloc, darrere del País Basc (3.220 €/m2) i amb un preu mitjà de 2.807 €/m2.

Dins de Barcelona, els preus també han experimentat augments interanuals a tots els districtes, sent Sant Martí (14,8%) i Sants-Montjuïc (14,7%) els que presenten els majors increments. El districte més car és Sarrià-Sant Gervasi, amb 6.154 euros per metre quadrat, seguit de l'Eixample (5.952 €/m2) i les Corts (5.624 €/m2).

A nivell municipal, els preus més alts s'observen a Sant Cugat del Vallès (5.348 €/m2) i Sant Just Desvern (5.113 €/m2), mentre que a la capital, Barcelona, el preu arriba als 4.790 €/m2, consolidant-se com una de les àrees urbanes més cares per a la vivenda de segona mà a Catalunya.