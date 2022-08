Mireia Ingla, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès/ @EP

El Jutjat d'Instrucció 1 de Rubí ha condemnat un home a una multa de 270 euros per un delicte lleu d'amenaces a l'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mireia Ingla.

En una sentència consultada per Europa Press, el jutge constata que durant una polèmica municipal a les xarxes socials pel tancament d'una discoteca a la ciutat, l'home va enviar per Instagram diversos missatges "de contingut intimidatori" a Ingla. La va amenaçar d'atropellar-la -"trepitjaré sis vegades si fa falta fins que no puguis ni parlar per governar"- i li va enviar diversos missatges amb insults.

La setmana passada, Ingla va explicar al compte de Twitter que havia denunciat les amenaces i que el cas es resoldria en un judici ràpid. L'alcaldessa ha apuntat que les decisions del consistori "poden no ser compartides i és normal que hi hagi gent que mostri el seu desacord" però ha descartat normalitzar que la insultin o amenacin per això.