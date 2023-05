Cotxes elèctrics. Foto: Aj. de Sant Cugat

El Ple municipal del mes de maig de Sant Cugat del Vallès, celebrat el passat dimecres 10 de maig, va servir per aprovar inicialment, amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte Ciutadans i la regidora no adscrita, que s’han abstingut, el Pla Estratègic de Mobilitat elèctrica a la ciutat amb l’objectiu de continuar impulsant iniciatives per fomentar la sostenibilitat i la qualitat de l’aire.

El Pla analitza la situació actual del vehicle elèctric a la ciutat i estableix una proposta de planificació per fer front al seu creixement. En aquest sentit, es proposa la implantació de nova infraestructura de recàrrega per tal de donar resposta a l’augment previsible del parc de vehicles elèctics i híbrids endollables.

Jose Gallardo, regidor de Serveis Urbans, Mobilitat i Transports va apuntar que "el Pla de Mobilitat elèctrica ens permet establir de manera objectiva una previsió temporal de necessitat d’estacions de càrrega elèctrica per la ciutat del futur que, pel que fa a la mobilitat en transport privat, apostem per un model amb vehicles tecnològicament més eficients que afavoreixi la salut i la qualitat de l’aire per aquelles vies per on han de circular".

PER SOBRE DE LA MITJANA DE CATALUNYA

El parc de vehicles al municipal és de 60.163 vehicles (2022), dels quals 1.142 són elèctrics i híbrids endollables. Representen l’1,89% del total, un percentatge superior a la mitjana de Catalunya (1,02%).

El Pla preveu, tenint en compte diversos factors, un creixement continuat dels vehicles elèctrics i híbrids endollables a Sant Cugat: 2.316 per a l’any 2025 (+103%) i 4.117 per al 2028 (+260%).