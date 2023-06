Un moment de la firma de l'acord. Foto: Aj. de Sant Cugat

Ja hi ha acord de governabilitat a Sant Cugat. L’alcalde, Josep Maria Vallès, i el portaveu d’ERC-MES, Bernat Picornell, han presentat el matí d'aquest 27 de juny a l’Ajuntament la composició del nou cartipàs municipal. El govern (Junts + ERC) assoleix la majoria absoluta, ja que suma 13 dels 25 regidors que formen part del plenari.

El cartipàs municipal s’organitza en 4 tinències d’alcaldia i 11 regidories. Com a novetat cal destacar la creació d’un comissionat per atendre persones amb discapacitat, ocupat per Ferran Felius, que dependrà de l’àrea d’Alcaldia conjuntament amb la regidoria de Cultura i Esports (Núria Escamilla) (adjuntem organigrama).

L'alcalde ha assegurat que "tenim majoria, però governarem dialogant i buscant el màxim consens possible de la resta de forces polítiques del consistori. Aquesta és la lectura que vam fer dels resultats electorals del 28 de maig a Sant Cugat. Cal més diàleg i consens".

Per la seva banda, Picornell ha afegit que "sempre hem dit que el compromís d'Esquerra Republicana és amb la gent, per millorar el benestar de la ciutadania de Sant Cugat. Els resultats de les municipals requerien d'acords i consensos, i fem aquest pas perquè la ciutat tingui un govern fort que afronti amb garanties i solvència uns moments complicats, marcats per la situació econòmica i l'auge de l'extrema dreta".