Fotografia d'una ambulància

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha iniciat els treballs per retirar els pilons que separen la carretera del carril bici . Amb aquesta mesura l'ajuntament vol facilitar el pas dels vehicles d'emergència com a ambulància o bombers en aquells casos on el trànsit estigui congestionat.

Després de la gran polèmica sorgida a Espanya arran de les diferents complicacions sorgides en els diferents casos d'emergència on, a causa d'uns pilons els vehicles d'emergència no podien circular, a Sant Cugat han optat per retirar-los al carrer Francesc Moragas per millorar-ne el circulació.