Foto: Ajuntament de Sant Cugat

El nou govern municipal va posar en marxa el Comissionat per a les persones amb discapacitat amb la voluntat de donar visibilitat i treballar per donar resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu. Una de les primeres accions del comissionat ha estat l’impuls i creació d’una programació pròpia i més extensa, per commemorar el Dia Internacional de les persones amb (dis)capacitat, el proper 3 de desembre.

Amb el lema ‘Som especials, com tothom’, s’han programat una desena d’activitats per visibilitzar el col·lectiu, que tindran lloc entre el 26 de novembre i el 3 de desembre, i que compten amb la complicitat d’entitats socials, esportives i culturals de la ciutat.

Programació

26 de novembre

Sessió de discoteca adaptada a la sala Bocca, de 17 a 20 h.

Organitza ASDI (Cal inscripció prèvia a asdi@asdi.cat)

28 de novembre

Torneig de Futbol adaptat, de 10 a 13 h, al camp de Can Magí.

Organitzat per la Penya Blaugrana.

29 de novembre

Xerrada ‘Conviure amb una persona amb discapacitat, i ara què?’, a les 18h, al Casal Torreblanca.

Organitzada pel Comissionat per la discapacitat

30 de novembre

Sant Cugat participarà en la Jornada comarcal d’entitats i serveis de l’àmbit de la discapacitat “Al Vallès Occidental, Sumem Capacitats”, a la Fira de Sabadell.

1 de desembre

Torneig de bàsquet entre el Taller Jeroni de Moragas i Grup Catalònia al Pav-3, d’11:30 a 13h.

Col·labora Unió Esportiva Sant Cugat (UESC)

2 de desembre

Projecció de la pel·lícula ‘Campeonex 2’ als Cinemes Sant Cugat, a les 12h.

Amb el suport de Cugat Mèdia.

3 de desembre

Dia Internacional de les persones amb Discapacitat ‘Som especials, com tothom’

Fira d’entitats socials, a la pl. Octavià, de 10 a 14h. Totes les persones que s’acostin a la plaça podran gaudir d’un concert del grup Árboles Amarillos, sessió de zumba amb Grup Catalònia, la lectura del manifest, i showcooking en viu amb l’Aula Gastronòmica.

Amb la participació de les següents entitats: Taller Jeroni de Moragas, Fundació Catalònia Creactiva, ONCE, Fundació Privada Jeroni de Moragas, Família Amic, Infinits Somriures, Cooperativa Estel, Acompanya’m, T-OIGO, DAPSI, ACIC, Club Muntanyenc SC, AFA, AVAN, UESC, Nexe Fundació, Amputats Sant Jordi, Fundació Salut Plus, Rotary Club, Mira-sol CF, Maria Hidalgo (Joan Robots) i LAFACT.

Debats televisius a TV Sant Cugat

‘Envelliment i discapacitat’, organitzat per la Gent Gran (Modera Joan Cortadellas. Amb la participació de Gemma Aristoy, regidora de Drets Socials, igualtat, feminismes i cooperació, Kate Cope, de Jeroni de Moragas, i Cristina Urriza, d’Avan).

‘Parlem d’Autisme’, organitzat per l’associació Acompanya’m (Modera Isabel Montesinos, amb la participació d’Amaia Hervas, psiquiatra Mútua de Terrassa, Victor Adé, psicopedagog i expert amb TEA, Carles Aguilar, pare d’un nen amb TEA, i Ferran Felius, Comissionat per a persones amb discapacitat).

La programació ha estat impulsada pel Comissionat de la Discapacitat, amb la col·laboració de la Taula de la Discapacitat de Sant Cugat i diverses entitats i empreses de la ciutat (ASDI, Penya Blaugrana, UESC, Windown, Cugat Mèdia, Televisió de Sant Cugat, Cinemes Sant Cugat, Taller Jeroni de Moragas, Grup Catalònia, Gent Gran de Sant Cugat, Acompanya’m, Bocca, AVAN i Mútua de Terrassa).

Per què neix el Comissionat per a les persones amb discapacitat?

El comissionat, amb Ferran Felius al capdavant, neix amb la voluntat d’identificar i posar solucions a totes aquelles necessitats que afecten les persones amb discapacitat i les seves famílies i cuidadores. En aquest sentit, vetlla perquè totes les regidories treballin conjuntament per garantir la transversalitat de les actuacions que afecten directament el col·lectiu.

El comissionat compta amb el suport de les entitats que formen part de les Taules d’accessibilitat, discapacitat i TEA, i també dona suport a la regidoria de Salut a través de la Taula de Salut Mental i Malalties Neurològiques.

Les iniciatives del comissionat es tradueixen en l’impuls de la programació i la participació en accions de formació i sensibilització, projectes de lleure i d’inclusió esportiva i cultural, en centres educatius, professionals, entitats i ciutadania en l’àmbit de la discapacitat física, sensorial, intel·lectual i funcional (Pla de dinamització) i relacionades amb les malalties neurològiques i persones cuidadores, i TEA.