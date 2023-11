Foto: Aj. de Sant Cugat

En els primers 9 mesos de l’any, el SIAD (Servei municipal d’Informació i Atenció a les Dones) de Sant Cugat del Vallès ha atès 251 dones, de les quals 140 han estat per una situació de violència masclista. Aquestes dades suposen un petit augment respecte el 2022 del 2% (245 dones ateses) i d’un 1% (138 dones ateses per violència masclista).



Majoritàriament són casos de violències masclistes en l’àmbit de la parella, però hi ha altres àmbits, com el familiar o el laboral. Pel que fa al perfil de les dones ateses pel servei, és el d’una dona de mitjana edat, amb fills/es, estudis mitjans i/o superiors, feina remunerada i nacionalitat espanyola. La violència psicològica està present gairebé en la majoria de casos atesos. També és força present la violència múltiple: la violència exercida cap a la dona generalment no s’atura després de la separació sinó que continua i sovint augmenta quan hi ha criatures a càrrec.

En el cas de les denúncies dins l’àmbit de la violència masclista ateses a la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Sant Cugat, les dades són pràcticament iguals: en els 10 primers mesos de l’any (1 gener-1 novembre) s’han rebut 101 denúncies, un 1,9% menys que en el mateix període del 2022 (103 denúncies).

Pel que fa als CAP’s de Sant Cugat, les atencions a víctimes s’han doblat respecte l’any passat (període 1 gener- 1 octubre) passant de 16 a 33 casos (+106%).

D’aquestes 33 dones ateses al 2023, la major part tenien una edat compresa entre els 25 i 44 anys (12 dones) i entre els 45 als 64 anys (12 dones); 5 dones eren majors de 64 anys i 4 menors de de 24 anys. Del total, 24 dones tenien fills, 8 no en tenien i 1 no ha volgut informar sobre la seva maternitat o no.

L'alcalde de la ciutat, Josep Maria Vallès, va dir que vol donar les gràcies “a totes les persones i institucions que contribueixen a detectar i fer seguiment de les situacions de violència masclista. També a les entitats que ajuden a visibilitzar i sensibilitzar sobre la realitat d’aquesta xacra. Hem de lluitar tots plegats per eliminar les violències masclistes”.

Per la seva banda, la regidora de Drets Socials, Igualtat, Feminismes i Cooperació, Gemma Aristoy, va afegir que “reivindiquem els drets de les dones i el dret a viure sense por. La lluita contra les violències masclistes s’ha de fer en comú, des de tots els àmbits. Hem avançat però encara ens queda molt camí a fer”.