Un moment de la sessió de presentació de les dades. Foto: Aj. de Sant Cugat del Vallès

L’alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, el conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, i el tinent d’alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell han fet balanç de la seguretat ciutadana a Sant Cugat durant l’any 2023.

L’anàlisi de les dades mostra un lleuger increment de fets delictius al llarg de l’any 2023. Si bé han augmentat un 4% respecte 2022, passant de 5.188 fets penals a 5.394, aquest increment és contingut ja que l’augment de 2021 a 2022 va ser d’un 10,69%.

Seguint aquesta tendència de lleugera alça, els delictes contra el patrimoni han augmentat enguany un 5,9% ja que han passat de 4.484 a 4.747, per contra de l’11,10% que van augmentar el 2022 respecte 2021.

Els furts, que són la tipologia delictiva que més es dona a Sant Cugat del Vallès, han minvat un 3,3% respecte l’any anterior, passant de 1.677 l’any 2022 a 1.621 aquest 2023. Per contra, els robatoris amb força en domicilis han augmentat un 4% i els robatoris amb violència i/o intimidació han disminuït un 26% i han passat de 169 a 125.

Pel que fa els delictes contra les persones, han augmentat un 6,1%. S’han produït menys agressions i abusos sexuals, passant de 33 a 31 fets, que suposa un descens d’un 6,1%. En quant al maltractament en l’àmbit de la llar també s’han produït menys casos, passant de 34 a 27, fet que suposa la reducció d’un 20,6% respecte l’any 2022.

Les ocupacions d’immobles han patit una notable davallada aquest 2023, un 20,8% respecte 2022, ja que han passat de 48 a 38.

Tot plegat, segons van assegurar, respon a la "bona sintonia" entre Mossos d’Esquadra i Policia Local. "Les dades ens indiquen que estem molt per sota de la mitjana de Catalunya de fets delinqüencials. A més, la percepció de la ciutadania sobre la seguretat és bona. Tot i això, hem de continuar treballant per reduir el màxim possible qualsevol fet delictiu", va apuntar l'alcalde.

Per la seva banda, Elena va afegir que “Sant Cugat és una ciutat segura. Els indicadors de seguretat de la ciutat es situen en una ràtio de 56,3 fets per 1.000 habitants, molt per sota de la del conjunt de Catalunya amb 78,1 fets. Això ens ha de servir d’estímul per seguir treballant”.