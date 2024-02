Foto: International Music Festival

El XII Globeducate International Music Festival, que se celebrarà a Sant Cugat del Vallès del 30 de gener al 2 de febrer del 2024, reunirà més de 200 estudiants de 23 col·legis de tot el món, en concret de 7 països i dos continents.

L'acte central serà el concert solidari “HEAL THE WORLD” (“Sana el món”, cançó de Michael Jackson) del divendres, 2 de febrer a les 11:30h al Teatre-Auditori de Sant Cugat, on els estudiants acompanyats per els seus professors crearan una gran orquestra simfònica i coral amb un repertori inspirat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, a través de la música pop de les darreres dècades, música de Michael Jackson, Diego Torres, REM, Macaco, Bob Dylan, Phil Collins o Bon Jovi.