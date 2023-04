Arxiu - Parada de llibres durant la Diada de Sant Jordi. - MARC BRUGAT - EUROPA PRESS - Arxiu

Els candidats a l'Alcaldia de Barcelona han recomanat per a aquest Sant Jordi una varietat d'obres literàries, com ara novel·les, thrillers, assaigs de temàtica històrica i també polítics.

L'alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú, Ada Colau , ha recomanat el títol de Gemma Ruiz 'Les nostres mares' (Edicions Proa) , que s'ha alçat amb la darrera edició del Premi Sant Jordi, i ha recordat de l'autora el discurs emocionant reivindicant les dones" que els han precedit en recollir el guardó.

L'alcaldable del PSC, Jaume Collboni , ha escollit el thriller 'Cos a Terra' (La Campana) de Toni Aira, perquè mostra "les interioritats de l'activitat política i dels polítics des d'un altre prisma", destil·la sentit de l'humor, i corre a càrrec d'un autor coneixedor de l'ecosistema de polítics i assessors, ha celebrat Collboni.

Per la seva banda, el candidat d'ERC, Ernest Maragall , ha elegit la narració de Nadeja Mandelstam a 'Contra tota esperança' (Quaderns Crema) , traduït per Jaume Creus: "És una bona fotografia dels horrors del segle XX i explica el perquè de la "guerra de Rússia" actual.

L'exalcalde i candidat Xavier Trias (Junts) ha optat pel reinici que planteja Jordi Cabré a ' Hay alguien altre' (Editorial Univers) , amb un protagonista que ha de tornar a començar i en el procés descobreix que el silenci no existeix, sempre existeix el murmuri de la ciutat, com el so del jazz.

La líder de Cs a Barcelona, Anna Grau , s'ha inclinat per 'En sortir de Yad Vashem' (Editorial Nova Estralla) , de Blanca Navarro (número 15 de la llista), un volum que convida a reflexionar sobre l'Holocaust i els orígens de l'antisemitisme.

El candidat del PP, Daniel Sirera , ha seleccionat 'Allibereu-vos!' (Deusto) , escrit pel seu número dos de la llista electoral, Juan Milián, i que repassa en forma d'anàlisi el fracàs democràtic de la política de la indignació i proposa una resposta --segons la sinopsi-- des del reformisme institucional, l'imperi de la llei, la separació de poders i la responsabilitat individual.

La dirigent de Valents, Eva Parera , s'ha decantat per l'escenari de Castle Rock de 'La botiga' (Debolsillo) , on Stephen King formula un negoci anomenat Coses Necessàries en què es paga amb un preu i una mica més: un tracte, un favor, una entremaliada innocent en aparença, perquè sigui teu per sempre.