El 23 d'abril se celebra una de les festivitats més importants de l'any a Catalunya: el Dia de Sant Jordi. Aquest dia, els carrers s'omplen de roses i llibres, i és comú veure parelles intercanviant regals. Quin és l'origen d'aquesta tradició?

La llegenda de Sant Jordi es remunta a l'època medieval, on els pobles d'Europa estaven constantment amenaçats per bèsties ferotges. Segons la llegenda, a l' Edat Mitjana , a la ciutat de Montblanc , Catalunya, vivia un temible drac que terroritzava la població . Per apaivagar-lo, els habitants oferien cada dia a la bèstia una ovella, i quan ja no hi havia més animals que oferir, es van decidir a lliurar-li un sacrifici humà , diàriament i a l'atzar. Un dia, la princesa del regne va ser seleccionada per ser lliurada al drac.

Va ser llavors quan va aparèixer Sant Jordi , un valent cavaller que, muntat al seu cavall blanc , es va enfrontar al drac amb la seva espasa a la mà. Després d'una dura lluita, Sant Jordi va aconseguir vèncer el drac clavant-li la seva espasa al cor. De la sang que va brollar del drac, va néixer un roser, del qual Sant Jordi va prendre una rosa per lliurar-la a la princesa.

Des de llavors, la rosa ha esdevingut el símbol de Sant Jordi, i es considera una mostra d'amor i respecte per la parella. D'altra banda, la tradició de regalar llibres en aquest dia es va instaurar al segle XX, en honor a la mort de dos grans escriptors: Miguel de Cervantes i William Shakespeare , tots dos morts el 23 d'abril de 1616.

Tot i que se celebra principalment a Catalunya, el Dia de Sant Jordi també és una festa important a altres regions d'Espanya, com ara Aragó i València . En aquests llocs, es duen a terme diferents activitats culturals i artístiques, com ara exposicions d'art i fires del llibre, per celebrar l'ocasió.

Per tot això, la llegenda de Sant Jordi és una mostra del valor i de la determinació de l'heroi, així com de l'amor i la devoció de la princesa. La celebració del Dia de Sant Jordi és una oportunitat per recordar aquesta història i festejar l'amor, la cultura i la literatura.