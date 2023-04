Les dues celebracions queden plasmades de forma molt encertada al cartell. El diumenge 23, els escenaris elegits seran l'avinguda Francesc Macià i la rambla de Ferran. | @EP

La Diada de Sant Jordi és una de les celebracions més importants de Catalunya . Cada any, el 23 d'abril, els carrers s'omplen de color i alegria per honorar Sant Jordi, patró de Catalunya, i celebrar l'amor i la cultura. En aquest article explorarem el significat de la Diada de Sant Jordi i com se celebra a Catalunya.

Lleida té previst celebrar la festa de Sant Jordi amb diverses iniciatives culturals que es duran a terme a tota la ciutat. El cartell de Sant Jordi 2023 és molt especial, ja que incorpora una referència simbòlica i subtil a les dues commemoracions que se celebren a la ciutat: els centenaris dels naixements de Josep Vallverdú, escriptor, i Joan Oró, científic.

Les dues celebracions queden plasmades de forma molt encertada al cartell. El diumenge 23, els escenaris elegits seran l'avinguda Francesc Macià i la rambla de Ferran.

Aquest diumenge 23 d'abril, els carrers de Catalunya s'omplen de parades de llibres i roses. La tradició diu que els homes regalen una rosa a les seves parelles i les dones un llibre als homes , encara que avui dia moltes persones compren tots dos regals als seus éssers estimats. Als carrers, es poden trobar escriptors i poetes signant els seus llibres i llegint els seus poemes, i els nens solen gaudir d'activitats relacionades amb la llegenda de Sant Jordi , com ara la representació de la lluita entre el cavaller i el drac.

La Diada de Sant Jordi també és un dia important per a la cultura catalana . Moltes editorials i escriptors llancen els seus llibres aquest dia, i se celebren nombroses presentacions i debats al voltant de la literatura i la cultura catalanes. A més, moltes llibreries i biblioteques organitzen activitats per fomentar la lectura entre els més joves.