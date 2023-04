Imatge d'arxiu de l'ambient al Passeig de Gràcia durant la celebració de Sant Jordi, el 2021. | @EP

La Diada de Sant Jordi torna aquest diumenge amb "l'oferta més gran de tots els temps" pel que fa a espais, parades i firmes d'autors tant a Barcelona com a tot Catalunya , com va assegurar el president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis , a la presentació de la festivitat.

Barcelona recuperarà l'emblemàtica Rambla després de tres anys de restriccions per la pandèmia i consolidarà el model de la 'superilla literària', compresa entre la Gran Via i l'avinguda Diagonal i entre els carrers Pau Claris i Balmes i amb el passeig de Gràcia com a eix vertebrador.

La recuperació de la Rambla permetrà tenir un gran eix de parades entre el districte de Ciutat Vella i el carrer Gran de Gràcia a Barcelona i Girona, Tarragona i Lleida apostaran pels mateixos models de l'any passat.

Concretament, Barcelona oferirà 12 espais de parades a set districtes --L'Eixample, Ciutat Vella, Gràcia, les Corts, el Poblenou, Sant Andreu i Sarrià-Sant Gervasi--, i reunirà 5.000 punts de venda entre les 4.100 parades de roses, les gairebé 1.000 llibres i una vintena de fleques.

A la capital catalana hi haurà un 11,5% més parades que l'any anterior , passant de les 287 el 2022 a les 320 per al 2023; també hi haurà un increment del 17% quant als metres destinats a la jornada, passant de 2.802 el 2022 a 3.294 el 2023, i un 25% més firmes d'autors , que puja dels 170 espais als 213 previstos per a aquesta edició .

Durant la jornada signaran llibres escriptors i autors com Camilla Lackberg, John Boyne, Xavier Bosch, Llum Gabàs, Enric Vila-Matas, Eduard Mendoza, Maria Barbal, Javier Cercas, Sara Mesa, Fernando Aramburu i Gemma Ventura, entre molts altres, així com els cineastes Pedro Almodóvar, Carla Simón i Albert Serra.

COMERÇOS TANCATS A BARCELONA

Serà un diumenge amb una Barcelona amb els comerços tancats , ja que no podran obrir després de no haver arribat a un acord entre ells per demanar el canvi festiu amb botigues obertes per l?1 de novembre, com s'havien plantejat.

La Guàrdia Urbana mobilitzarà 275 agents i 330 auxiliars, instal·larà 230 barreres New Jersey --blocs de formigó grocs--, tancarà la circulació i prohibirà l'estacionament de vehicles a la 'superilla' literària, dissabte a les 23 hores fins a les 2 de dilluns a la matinada, encara que mantindran alguns accessos oberts per als aparcaments.

FINS A 1 MILIÓ DE PERSONES

Aquesta organització busca facilitar la circulació de la gent i evitar aglomeracions a certes zones de la ciutat, on es preveu que s'arribin a mobilitzar fins a un milió de persones al llarg del dia, segons va explicar en roda de premsa el secretari tècnic del Gremi de Llibreters, Marià Marín.

La inauguració institucional de la jornada es va celebrar aquest dissabte a la tarda, i va anar a càrrec de l'escriptora i periodista Gemma Ruiz, que va pronunciar el tradicional Pregó de Sant Jordi a l'Ajuntament de Barcelona amb periodistes, escriptors i altres representants del sector de les lletres.