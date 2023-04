Els líders dels partits catalans han recomanat per a aquesta Diada de Sant Jordi diverses obres literàries, entre les quals predominen els assajos polítics, alguns dels seus companys de files, i novel·la contemporània. | @EP

Els líders dels partits catalans han recomanat per a aquesta Diada de Sant Jordi diverses obres literàries, entre les quals predominen els assajos polítics , diversos dels seus companys de files, i novel·la contemporània.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa , recomana 'Testimoni: vivint història' de l'exministre Manuel Castells , un llibre sobre les transformacions socials durant els segles XX i XXI i que abasta des del Maig francès fins a la pandèmia, passant pels moviments pels drets LGTBI a San Francisco o la Perestroika.

El líder d'ERC, Oriol Junqueras , torna a apostar per un llibre d'una companya de files --l'any passat va recomanar un assaig de l'exconseller Raül Romeva--: és Escrivim el futur amb tinta lila de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell , “un relat humà i que causa commoció sobre el que suposa viure sense llibertat, un fet encara més dur per a les dones”.

La presidenta de Junts i presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs , ha proposat per a aquest Sant Jordi 'El plaer d'odiar' (Adesiara) de William Hazlitt ; 'Torturades' (Comanegra) de Gemma Pasqual , i 'Sobre la llibertat' (l'Altra Editorial) de Maggie Nelson , mentre que el secretari general de Junts, Jordi Turull , recomana 'La democàcia mor al núvol' (La Magrana) de Josep Maria Ganyet , on aborda el 'Catalan Gate' i explica "les oportunitats però també els riscos de les noves tecnologies a la societat, des de la intel·ligència artificial fins al ciberespionatge".

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga , s'ha decantat per l'autobiografia 'El mundo de ayer. Memòries d'un europeu' de Stefan Zweig , que veu imprescindible per entendre la vida en el període d'entreguerres: "És un testimoni del nostre passat recent que et trasllada a l'època de l'Europa de finals del segle XIX i principis del segle XX" .

La presidenta de la CUP al Parlament, Dolors Sabater , ha optat per Les nostres mares (Edicions Proa), de Gemma Ruiz, perquè "té molta força literària i crítica, perquè en fer de mirall qui el llegeix aconsegueix revelar íntimament masclismes no reconeguts”, i també perquè narra una història recent.

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach , ha seleccionat 'Bonsai' (Anagrama), de l'autor xilè Alejandro Zambra , que una novel·la romàntica que genera un punt en comú entre els amants i la literatura: "M'agrada la facilitat que té Zambra per narrar aquestes coses que ens passen, que sabem que passen a tots i que ningú no sap ben bé com explicar-les”.

El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa , recomana 'Carta al meu pare independentista' , de l'alcaldable de Cs a Barcelona, Anna Grau : "Aborda de manera sincera l'impacte del 'procés' a la família de l'autora. Està ben escrit i aporta sentiment, intel·ligència i anàlisi política”.

El líder del PP català, Alejandro Fernández , ha suggerit el llibre de Juan Milián , número dos a la candidatura del partit a l'alcaldia de Barcelona, que sota el nom de 'Allibereu-vos!' (Deusto) analitza “el fracàs democràtic de la política de la indignació i proposa una resposta en defensa dels pilars de la llibertat: el reformisme institucional, l'imperi de la llei, la separació de poders i la responsabilitat individual”.