La pregonera de Sant Jordi, la periodista i escriptora Gemma Ruiz, ha reivindicat la festivitat com “la festa més aviat parida del món”, i ha celebrat que els lectors es puguin reunir amb els seus autors favorits. | @EP

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , ha obert la festa de Sant Jordi aquest diumenge al tradicional esmorzar al Palau de la Virreina : “Celebrem la vida. Ens mereixem més que mai aquest Sant Jordi” .

En una intervenció per esmorzar, al qual han assistit representants del sector editorial, de l'Ajuntament de Barcelona ia la qual ha acudit per segon any consecutiu la vicepresidenda segona del Govern, Yolanda Díaz , ha assegurat que Sant Jordi és "la festa més bonica del món" , que aquest any recupera La Rambla en plenitud.

"La compartim amb tothom. Celebrem la vida, estar junts a l'espai públic a través de l'amor als llibres i les flors", ha dit.

Colau ha destacat que és una festa que convida a "l'empatia i l'amor pels altres", ja que quan es compra un llibre o una rosa es pensa en una persona, i ha acabat amb un 'Visca Barcelona, Visca Catalunya i Visca Sant Jordi'.

