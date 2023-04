Aquest any Barcelona torna a les "portes obertes" per celebrar Sant Jordi 2023. Al llarg de tot el dia, diversos edificis emblemàtics i llocs singulars de la ciutat ofereixen visites gratuïtes per commemorar la festivitat dels llibres i les roses. A més, moltes de les activitats programades per a aquesta ocasió també seran gratuïtes.

L´equip de CatalunyaPress ha seleccionat tota la informació necessària sobre les portes obertes a Barcelona durant el dia, així com una guia de les activitats i llocs d´interès que es podran visitar de forma gratuïta el 23 d´abril.

1.- RECINTE MODERNISTA DE SANT PAU

El Recinte Modernista de Sant Pau a Barcelona ofereix una jornada de portes obertes de 10 a 17 hores . A més a més de visitar els diferents espais del recinte, els assistents poden participar en diverses activitats dissenyades per apropar la figura de Domènech i Montaner, l'arquitecte del recinte, així com la història del lloc, al públic local. Aquest any és especialment significatiu ja que es compleix el centenari de la mort de l'arquitecte.

Recinte modernista de Sant Pau. | @EP

2.- AJUNTAMENT DE BARCELONA

L'Ajuntament de Barcelona celebra una jornada de portes obertes de 10 a 20 hores , amb entrada pel carrer de la Ciutat, a la façana gòtica.

L'accés és lliure i gratuït, encara que estarà subjecte a aforament limitat . Durant la jornada, els ciutadans podran visitar diferents espais emblemàtics de l'Ajuntament, com l'Escala Negra, la Capella del Bon Consell, el Saló de Cròniques, el Saló del Bon Govern, la Sala del Treball, el despatx de l'alcaldessa, el Saló de Carles Pi i Sunyer, Saló de Cent, Saló del Consolat de Mar, Sala Tàpies, Despatx d'Honor, Saló Carles III, Saló de la Ciutat, Galeria Gòtica i Escala d'Honor.

A més, es podrà visitar el Mirador M. Aurèlia Capmany , situat a la novena planta de l'edifici Novíssim, amb entrada per la plaça de Sant Miquel.

3.- PAVELLÓ MIES VAN DER ROHE

El Pavelló Mies van der Rohe s'uneix a la jornada de portes obertes el 23 d'abril, obrint les portes de 10 a 20 hores . Durant aquest dia s'habilitarà un pavelló de lectura, que inclourà una parada de llibres i un espai per a la lectura.

La Fundació Mies van der Rohe de Barcelona. | @EP

4.- BIBLIOTECA DE CATALUNYA

La Biblioteca de Catalunya, ubicada al carrer de l'Hospital número 56, obre les portes en coincidència amb la celebració de Sant Jordi per mostrar els diferents espais i algunes de les valuoses col·leccions que custodia. Durant la visita, es podrà recórrer la biblioteca de manera individual seguint l'itinerari establert o es podrà comptar amb l'assistència d'un guia que explicarà la història, les funcions, les col·leccions i els serveis. És important destacar que cal una reserva prèvia per poder realitzar la visita.

5.- LA SAGRADA FAMÍLIA

Un any més, la Sagrada Família participa a la celebració de Sant Jordi. El diumenge 23 d'abril, obrirà les portes de manera gratuïta per a tots els Jordis i les Jordines del món (s'ha de presentar un document que ho acrediti), sense necessitat de reserva prèvia. L'horari d'obertura serà de 10.30 a 19.00 hores.

Sagrada Famíia de Barcelona il·luminada. | @EP

6.- PALAU DE LA GENERALITAT

El 23 d'abril també es durà a terme una visita de portes obertes al Palau de la Generalitat que permetrà visitar els espais institucionals i monumentals de la seu del Govern de la Generalitat de Catalunya.

La visita començarà a la planta baixa del Palau, on podreu veure la Sala Clavé, la Sala de Premsa i l'Auditori. A la planta noble, es podran visitar la Sala Tàpies, la Sala Torres Garcia, la Sala del Govern, la Capella de Sant Jordi, la Sagristia i el Saló de Sant Jordi. A més, es poden recórrer els espais oberts dels Tarongers, la Galeria Gòtica, l'escala Gòtica i el pati Gòtic.

7.- L'ATENEU

L´Ateneu Barcelonès ofereix una doble sessió de visites. Entre les 11.00 hores i les 20.00 hores, es produeix la jornada de portes obertes. Entre les 12.00 hores i les 14.00 hores, al jardí, té lloc la "Lectura en veu alta de Sant Jordi". S'hi llegiran diferents textos de la literatura catalana actual. L´esdeveniment requereix reserva prèvia.

Palau de la Generalitat. | @EP

8.- INSTITUT D'ESTUIDS CATALANS

El 23 d'abril, l'Institut d'Estudis Catalans, ubicat al carrer del Carme número 47, commemora la festivitat de Sant Jordi amb una jornada de portes obertes a les seves instal·lacions, a més d'una parada de llibres al pati de la Casa de Convalescència.

9.- PALAU GUELL

El Palau Güell obrirà les portes de manera gratuïta al públic en general. Tot i que l'accés és lliure, cal obtenir entrades prèviament. L'horari de visita serà de 10 a 17.30 hores.

Park Güell de Barcelona. | @EP

10.- MUSEU D'HISTÒRIA DE CATALUNYA

El Museu d'Història de Catalunya, situat a la Plaça de Pau Vila número 3, s'uneix a la llista d'edificis emblemàtics de la ciutat que obren les portes a la celebració de Sant Jordi. Aquest lloc estarà disponible per ser visitat des de les 10.00 hores fins a les 14.30 hores.