Les cues multitudinàries per rebre firmes de Pedro Almodóvar, Carles Porta i Alice Kellen competeixen amb ministres i líders polítics que acudeixen a la celebració. | @EP

Lectors i autors han pres aquest diumenge els carrers de Barcelona en una celebració de la Diada de Sant Jordi multitudinària , amb epicentre a la 'superilla literària' del passeig de Gràcia i els carrers adjacents plens i la recuperació de la Rambla.

La Diada de Sant Jordi d'aquest diumenge tornava amb "l'oferta més gran de tots els temps" pel que fa a espais, parades i firmes d'autors a tot Catalunya, com va assegurar la Cambra del Llibre, en una edició sense cap restricció per la pandèmia.

A la capital catalana hi ha un 11,5% més parades que l'any anterior, passant de les 287 de l'any passat a les 320 ara; també un increment del 17% quant als metres destinats a la jornada; i un 25% més firmes d'autors , que puja dels 170 espais als 213 previstos per a aquesta edició.

Després de l'esmorzar de l'Ajuntament de Barcelona al Palau de la Virreina, els autors han començat les jornades de firmes maratonianes, amb autors amb llargues cues com Pedro Almodóvar, Alice Kellen i Carles Porta.

Un dels escriptors més sol·licitats ha estat el cineasta Pedro Almodóvar, que ha dit que és meravellós veure tanta gent "celebrant l'amistat i la lectura" als carrers de Barcelona en la primera participació a Sant Jordi.

Una altra de les autores amb llargues cues ha estat Alice Kellen , que ha agraït que Sant Jordi és "un moment de trobada i de connectar amb els lectors", i el periodista Carles Porta , que ha dedicat la Diada a l'escriptor Josep Maria Espinàs. mort al febrer--, a qui ha definit com a mestre.

L'escriptora Eva Baltasar ha celebrat amb un brindis amb cava a la parada del seu editorial Club Editor, al passeig de Gràcia de Barcelona, ser una de les finalistes del Booker International Award amb la seva novel·la 'Boulder'.

DEBUTANTS I VETERANS



La Diada de Sant Jordi ha comptat aquesta edició amb debutants il·lustres, com és el cas de la novel·lista sueca Camilla Läckberg i el mentalista Henrik Fexeus , autors de 'La secta', i l'escriptora no ha dubtat a assenyalar que “els fans espanyols són els més entusiastes” i amorosos.

També han debutat Gemma Ventura , guanyadora del Premi Josep Pla , qui ha assegurat que està vivint "un munt de primeres coses", i Andrea Genovart , guanyadora del Premi Llibres Anagrama , que ha dit que li encanta que els lectors li comenten que "han rigut".

Han debutat l'actriu i dramaturga Juana Dolores , que s'ha mostrat molt contenta de poder gaudir del seu primer Sant Jordi com a escriptora, i el canadenc Robin Sharma , que l'ha definit com un dia “sorprenent”.

Altres més habituals a la cita amb els lectors a Sant Jordi són Javier Cercas , que ha assenyalat que aquest dia és com "un miracle que passa cada any a Barcelona i Catalunya", i Fernando Aramburu , que ha celebrat poder tenir una petita conversa amb els lectors que demanen signar els seus llibres.

Dolores Redondo ha celebrat la "marea d'afecte" que rep en una Diada sense les restriccions derivades de la pandèmia com les màscares; Eduardo Mendoza ha celebrat el contacte amb els lectors encara que de vegades sigui precipitat i sembli una cadena de muntatge, i Luz Gabás ha afirmat que és un Sant Jordi especial després d'haver guanyat el Premi Planeta.

L'escriptor Josep Vallverdú ha signat llibres aquest diumenge a Barcelona l'any que compleix el seu centenari: "Normalment, no venia a Barcelona per Sant Jordi, però aquest any valia la pena", i Pilarín Bayés ha dit que, tot i que fa 40 anys que signa , cada any és diferent.

El periodista i escriptor Xavier Bosch ha plantejat repensar el model de la 'superilla' literària davant les dificultats que ha tingut per desplaçar-se entre parades per signar llibres: "Estem morint d'èxit", una dificultat en la mobilitat a què també s'han referit altres autors.

PRECAMPANYA ELECTORAL



És un Sant Jordi també amb clima de precampanya amb molta presència política, en què s'han vist des de ministres com el de Presidència, Fèlix Bolaños , la de Treball, Yolanda Díaz , i el de Cultura, Miquel Iceta , fins al líder del PP , Alberto Núñez Feijóo .

Bolaños ha assegurat que "avui Catalunya i Barcelona miren el futur amb optimisme", Díaz ha reivindicat la festivitat i el caràcter plurilingüe d'Espanya, i Iceta ha animat a llegir més perquè les persones visquin més vides en una sola vida.

El líder del PP ha reivindicat Sant Jordi com la festa de la tranquil·litat i la tolerància, una "icona" de Catalunya que veu com un dels llocs més cosmopolites d'Europa.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha aprofitat la Diada de Sant Jordi per reivindicar-ho com un dia per defensar la llengua catalana, i ha contestat el Govern central sobre la seva reticència a la seva proposta d'acord de claredat: "Votar mai no és una trampa , la democràcia mai no és un parany".