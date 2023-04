Els tres autors, reconeguts per les seves obres literàries de gran èxit a tot el món, van congregar multituds de lectors a les diferents parades de la ciutat catalana. | @EP

Els escriptors Fernando Aramburu, Javier Cercas i Dolores Redondo han estat els grans protagonistes de la tradicional signatura de llibres de Sant Jordi a Barcelona , Espanya. Els tres autors, reconeguts per les seves obres literàries de gran èxit a tot el món, van congregar multituds de lectors a les diferents parades de la ciutat catalana.

Aramburu, autor de " Pàtria ", una novel·la que ha aconseguit un gran reconeixement tant a Espanya com a l'estranger, va ser un dels escriptors més buscats pels lectors. Cercas, autor de " Soldats de Salamina ", també va atreure un gran nombre de persones a la seva caseta. Per la seva banda, Redondo, coneguda per la seva " Trilogia del Baztán ", va ser una altra de les escriptores més sol·licitades a la jornada literària de Sant Jordi.

DOLORS REDONDO

L'escriptora donostiarra Dolores Redondo ha celebrat la "marea d'afecte" que rep aquest diumenge per Sant Jordi en una Diada sense les restriccions derivades de la pandèmia de coronavirus com l'ús de la màscara.

"L'afecte m'ha arribat sempre, però faltava pell, veure els somriures i l'ímpetu d'abraçar-se", ha argumentat Redondo en declaracions durant la firma de la seva última novel·la, 'Esperando el diluvio' (Destino).

L'autora ha explicat que no només està signant la seva última obra, sinó que els seus lectors porten exemplars d'altres obres, i ha destacat que la seva primera participació en la Diada com a autora va ser el 2013.

L'escriptora donostiarra Dolores Redondo. | @EP

JAVIER CERCAS

L'escriptor Javier Cercas ha celebrat aquest diumenge la Diada de Sant Jordi, dia del llibre, com “un miracle que passa cada any a Barcelona i Catalunya”.

En declaracions, ha fet broma que "quan venen editors i escriptors estrangers al·lucinen cogombres" amb aquesta celebració a Catalunya, i l'ha definit com a extraordinària.

Ha explicat que un lector li ha regalat un exemplar de 'San Manuel Bueno, màrtir', de Miguel d'Unamuno, obra que el va animar a escriure: “Va fer que jo perdés la fe catòlica, que comencés a beure cervesa, a fumar i a entrar en un caos moral del qual encara no he sortit, i això em va convertir en escriptor”.

L'escriptor de Càceres, Javier Cercas, durant la signatura de llibres de Sant Jordi a Barcelona. | @EP

FERNANDOARAMBURU

L'escriptor Fernando Aramburu ha celebrat aquest diumenge que el dia de Sant Jordi pot tenir “una petita conversa” amb els lectors que li demanen signar els seus llibres.

En declaracions en una parada de llibre, ha assegurat que gaudeix escoltant dels lectors "alguna vivència personal que han tingut en relació" amb la seva literatura.

Ha destacat que la jornada ha començat amb millor meteorologia que el 2022 --quan va ploure-- i ha dit que els lectors li demanen signar el seu últim llibre, 'Fills de la faula', però també llibres anteriors.