Tot i que la diada és una festa típica de Catalunya, la celebració s'ha estès a altres indrets del món, com ara Mèxic, Argentina o Itàlia, on s'han adaptat algunes de les tradicions a la cultura local.

El Dia de Sant Jordi , una festa que celebra l'amor i la cultura a Catalunya, ha guanyat popularitat i ha tingut un impacte internacional els darrers anys. Cada 23 d'abril, els carrers de ciutats com Barcelona, Girona i Tarragona s'omplen de roses i llibres en una festivitat que ha esdevingut un fenomen cultural.

Alguns estudiosos assenyalen que la tradició d'intercanviar roses i llibres es remunta al segle XV , quan es creia que la rosa era la flor preferida de l'esposa del cavaller Sant Jordi, i es van començar a vendre roses a la plaça de la catedral de Barcelona. Amb el temps, es va començar a intercanviar llibres també, en commemoració de la mort de dos grans escriptors, William Shakespeare i Miguel de Cervantes , el mateix dia.

Actualment, el Dia de Sant Jordi s'ha convertit en un esdeveniment cultural important a Catalunya, però també se celebra a altres parts del món, com a Argentina, Mèxic, Uruguai i algunes ciutats dels Estats Units. A més, el 2017, la UNESCO va declarar el Dia de Sant Jordi com el Dia Mundial del Llibre i del Dret d'Autor .

A Argentina , el Dia de Sant Jordi se celebra com el Dia del Llibre. Les llibreries i biblioteques organitzen fires de llibres i es duen a terme activitats culturals a escoles i universitats. Pel que fa als seus compatriotes llatinoamericans, a Mèxic , el Dia de Sant Jordi se celebra com el Dia del Llibre i de la Rosa. Com a Catalunya, s'intercanvien roses i llibres, però també s'hi organitzen exposicions, tallers i concursos literaris.

Encara que molts pensin que la celebració és un símbol únicament català, al Regne Unit , el Dia de Sant Jordi se celebra com el Dia de Sant Jordi , el patró d'Anglaterra. Tot i que no s'intercanvien llibres ni roses, s'organitzen desfilades i processons en honor a Sant Jordi.

Pel que fa a la resta de països europeus, a Portugal , el Dia de Sant Jordi se celebra com el Dia del Llibre. Les llibreries i biblioteques ofereixen descomptes en llibres i es duen a terme activitats literàries a tot el país. Per la seva banda, Itàlia ho celebra com el Dia del Llibre i de la Rosa. Igual que a Catalunya i Mèxic, s'intercanvien llibres i roses i s'organitzen activitats culturals a tot el país.