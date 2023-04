Ho sent perquè les vendes van començar a créixer divendres i perquè és “el primer any que se celebra sense cap obstacle”, després de les edicions del 2020 i 2021, amb restriccions per la pandèmia i la de l'any passat marcat per la pluja. | @EP

El president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis , ha afirmat aquest diumenge que les xifres de vendes per Sant Jordi van "camí" de batre rècords.

En declaracions, ha dit que té "bones sensacions" per l'alta participació des de primera hora i per l'increment de l'oferta respecte de l'any passat.

També ho sent perquè les vendes van començar a créixer divendres i perquè és “el primer any que se celebra sense cap obstacle”, després de les edicions del 2020 i 2021, amb restriccions per la pandèmia i la de l'any passat marcat per la pluja.

Ha expressat la seva il·lusió per veure com un any més se celebra "una autèntica manifestació de tots els ciutadans a favor de la lectura", i ho ha reivindicat com una cosa realment meravellosa.

Per això, la considera "una jornada molt completa" quant a oferta literària, parades i punts de signatures d'autors, i ha animat la gent a regalar llibres.