El Gremi de Floristes de Catalunya ha criticat que la multitud de parades de venda de roses de particulars a la ciutat de Barcelona, on l’intrusisme no para de créixer i provoca la venda de roses de baixa qualitat i a preus de saldo. | @EP

El Gremi de Floristes de Catalunya ha previst que la venda de roses que superarà els 6 milions d’unitats, la xifra més alta d’un Sant Jordi en diumenge. D’aquesta xifra, a prop d’un 40%, entre 2.300.000 i 2.500.000, corresponen a la venda professional (les roses que venen els floristes) mentre que el 60% pertany a les múltiples parades de roses muntades al carrer per particulars i entitats.



Aquest any des del Gremi es valora molt positivament la consolidació de la compra de rosa de qualitat, de rosa de creació i disseny fets pels floristes, el que anomenem Roses d’Autor, que ha arribat a les 900.000 roses. Les roses d’autor afavoreixen l’art floral de Catalunya en un dia que som protagonistes i notícia a tot el món.



La nota negativa de la jornada és causada per la multitud de parades de venda de roses de particulars a la ciutat de Barcelona, on l’intrusisme no para de créixer i provoca la venda de roses de baixa qualitat i a preus de saldo. El Gremi de Floristes demana una reflexió per dimensionar les parades de roses que sigui proporcional al pes del sector professional.