La imatge de la Festa Major. Foto: Aj. de Santa Coloma

A partir d'aquest dilluns 22 d'agost comença el repartiment del mocador solidari de la Festa Major de Santa Coloma de Gramenet, que enguany se celebrarà els dies 2, 3, 4 i 5 de setembre.

Se’n poden reservar fins a 4 per gestió. Cada mocador estarà vinculat a un DNI i portarà de regal dues promocions 2x1 per a la Fira d’Atraccions, que es podran utilitzar divendres 2 i dilluns 5 de setembre.



Les persones interessades hauran d’escollir una franja horaria per a la recollida dels mocadors, que es durà a terme a partir de dilluns 29 d’agost al Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar, i hauran de dur a terme, en el moment de la recollida, un donatiu de 2 euros per mocador.

La recaptació anirà íntegrament destinada al programa municipal d’aliments solidaris que gestionen la Creu Roja del Barcelonès Nord i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.