Foto: ONCE

El Centre d'Art Contemporani Can Sisteré de Santa Coloma de Gramenet acull, fins al 15 de gener de 2023, El Món Flueix. Dues mirades sobre una mateixa realitat una mostra organitzada per la Fundació ONCE amb la finalitat de difondre l'obra d'artistes amb discapacitat.

L'exposició, que ha recorregut ja diverses localitats i que va reprendre la seva gira després de la pandèmia, està formada per una trentena d'obres d'artistes nacionals i internacionals, amb i sense discapacitat.

S'ha inaugurat en un acte que ha comptat amb la presència de Petra Jiménez González, Tinenta d’alcaldessa de participació ciutadana i cultura, i Mercè Luz, cap del Departament de Cultura i Oci de Fundació ONCE.

En paraules de Luz, l'objectiu de l'exposició és divulgar l'obra d'artistes amb discapacitat en la societat. “Volem promoure la plena inclusió de les persones amb discapacitat a través de l'art i la cultura”.

La mostra està formada per obres d'artistes amb alguna mena de discapacitat (física, sensorial, intel·lectual i malaltia mental) o bé de creadors que, sense tenir discapacitat, la usen com a tema d'inspiració. D'aquest matís sorgeix el subtítol dues mirades sobre una mateixa realitat.

Foto: ONCE

L'exposició, accessible, està integrada per una trentena d'obres de 23 artistes, presents en les vuit edicions de la Biennal d'Art Contemporani de Fundació ONCE celebrades fins al moment. Presenta a l'espectador la multiplicitat de punts de vista en la interpretació de la discapacitat.

Entre els creadors nacionals, destaca la presència de Carme Ollé, una veterana fotògrafa amb discapacitat visual i més de 150 exposicions en la seva trajectòria. En aquesta mostra, exposa l'obra ‘Escac i mat’, que simbolitza la relació entre la naturalesa i la dona.

A més, l'exposició compta amb una selecció d'obres d'artistes de reconegut prestigi internacional com Dan Miller, Donald Mitchell o Judith Scott, entre molts altres, que ofereixen un discurs estètic plural i sensible.

Fins al moment, la mostra ha recorregut ciutats com Barcelona, Alacant, Sant Sebastià, la Corunya, Badajoz, Vigo, Cartagena, Granada, Guadalajara, Burgos, Jaén, Toledo, Màlaga, Ciudad Real, la Vila Joiosa, Múrcia, Viana o Utebo.