Bus de la línia B14 / Autobusos BCN

Un conductor ha impedit que una persona que anava amb cadira de rodes entrés a l'interior de l'autobús. Al vídeo que circula per les xarxes socials, es veu com mantenen una acalorada discussió, i és que l'home reclama que posi la rampa per poder pujar i l'autobuser li diu que està feta malbé i per això no li pot facilitar l'entrada.

El bus pertany a la línia B14, gestionada per l'empresa Tusgsal . Des de l'empresa de transport, han confirmat a CatalunyaPress que "està en procés d'investigació interna per aclarir què ha passat", perquè tenen constància del vídeo i de l'altercat produït.

Alguns usuaris del bus intenten mediar per calmar les aigües, i davant de les exigències de l'home en cadira de rodes, li recorden que "no funciona la rampa" . En condicions normals, el pendent hauria de sortir, mantenir-se i que s'obrissin les portes, per finalment recollir-se. No obstant això, es veu com simplement surt la rampa i es recull al moment perquè està feta malbé.

El conductor intenta marxar amb el bus , però l'home bloqueja l'entrada i impedeix que se'n vagi, de manera que els insults i els crits es mantenen durant uns segons més. "¡Vés a la merda, capoll! Em tens fins als collons", deixa anar l'autobuser, que li repeteix diverses vegades que no va la rampa.

Pel que s'aprecia al vídeo, la discussió ja ve de llarg, ja que el conductor li crida que es va "menjar" una queixa per la seva "puta culpa". "Ara sí que t'insulto, no com l'altre dia", diu l'autobuser, i per això dóna a entendre que en la queixa anterior que va interposar l'usuari, el va acusar de propinar insults quan realment no ho va fer.

CatalunyaDigital també s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, però han manifestat no tenir constància dels fets esdevinguts.