Residència / @EP

El candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Santa Coloma, Miguel Jurado , ha exigit després del compromís del conseller, Carles Campuzano, que “s'incloguin als pressupostos de la Generalitat de Catalunya d'aquest 2023, la partida necessària per a la construcció de la residència a la ciutat”.

Miguel Jurado ha dit que “aquesta residència és una necessitat manifestada de forma reiterada per les entitats de la Gent Gran de Santa Coloma de Gramenet i per tant aquesta exigència s'ha de mantenir al marge de qui governi la ciutat després de les properes eleccions municipals”. El candidat ha afegit que "la residència no ha d'utilitzar-se amb fins electoralistes com estan fent algunes formacions polítiques, és una prioritat i una necessitat bàsica per a la gent gran de la ciutat i per tant des del Partit Popular reclamem de forma real la residència" fake” de Rufián. “No volem que s'enganyi els ciutadans de Santa Colma ni que se'ls utilitzi de manera descarada en època electoral”.

En aquest sentit Jurado ha explicat que la competència per fer realitat aquesta obra correspon a la Generalitat de Catalunya i no a l'Ajuntament de Sta. Coloma però ha afegit que “exigim de manera immediata el protocol d'actuació entre la Generalitat i l' Ajuntament perquè la construcció de la residència i el finançament de les places públiques sigui possible”.

A més, ha afegit que aquest protocol ha de contemplar el compromís d'ampliar els centres de dia, que són clarament insuficients a la nostra ciutat. Estem a menys del 50% de les places concertades públiques que avui necessita la nostra ciutat”. Finalment, el candidat ha reclamat a l'ajuntament que “en matèries de competència municipal doni suport de forma decidida a les necessitats de la població gran, augmentant les prestacions d'assistència social domiciliària i creant una oficina específica per ajudar a les gestions ofimàtiques d'avui així com les peticions de cites prèvies i comunicacions per internet amb les diferents administracions”.