Una imatge dels treballs. Foto: Aj. de Santa Coloma

A finals de la setmana passada van posar-se en marxa les obres d’urbanització dels entorns del Pavelló Nou, que han de servir per modificar l'aspecte de la zona. Això farà que hi hagi afectacions a la mobilitat per als veïns i també canvis en els accessos a l'equipament.

L’àmbit d’actuació és de 2.428m2, que és l’espai comprès entre l’Avinguda de la Generalitat, el carrer Mossèn Jacint Verdaguer i el recinte esportiu.

Es concentraran les actuacions entre l’Avda de la Generalitat i el carrer de Jacint Verdaguer en un vial amb plataforma única i un pas de vianants ampliat per garantir una mobilitat accessible. Es modificaran i ampliaran les actuals escales entre l’avinguda i l’espai posterior del pavelló per convertir-les en adaptades.

Es farà també un enderroc selectiu dels murs existents per cedir protagonisme a les zones verdes i facilitar l’entrada de llum natural.

Pel que fa a les afectacions al trànsit, s’ha hagut de tallar l’avinguda Generalitat en direcció Mossèn Jacint Verdaguer.

Les obres tenen un pressupost de 301.027 euros i haurien d'estar enllestides el mes de novembre.