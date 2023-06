Dones participant en una activitat a la CIBA. Foto: Twitter (@la_ciba)

La CIBA, l'Espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista, impulsat per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, vol fer un pas endavant per atendre les dones víctimes de violència masclista.

Per això, un cop ha pres possessió el govern municipal liderat per l'alcaldessa socialista Núria Parlon (amb majoria absoluta, després d'obtenir 17 dels 27 regidors en les eleccions celebrades el passat diumenge 28 de maig), el consistori ha anunciat "una nova etapa amb més recursos innovadors adreçats a la ciutadania".

Entre aquestes novetats destaca la posada en marxa d'un espai residencial d'atenció integral a dones víctimes de violència masclista, però on també es tindrà cursa dels seus fills i les seves filles.

El passat 20 de juny es va organitzar una visita oberta als mitjans, en la qual Parlon va explicar que "hem de ser iguals i la igualtat parteix de posar a l'abast de la ciutadania els diferents recursos necessaris, de manera intergeneracional, per resoldre les diferents problemàtiques provocades per la desigualtat i que colpegen la nostra societat. La primera, la que està vinculada a la violència, l'hem de combatre amb tots els recursos".

ACOLLIDA D'URGÈNCIA

Aquest lloc per viure, l'espai residencial, neix per "oferir un nou model d’acollida d’urgència a les dones i als seus infants amb la finalitat de poder-los proporcionar allotjament, protecció i un acompanyament professional personalitzat", afegeixen des del consistori colomenc.

El govern muncipal de la ciutat vol "posar a l'abast de les víctimes tots els mitjans disponibles per a la seva recuperació", i per això presenta aquest espai pioner, format per 8 apartaments totalment quipats, amb capacitat per a unes 30 persones (cal considerar que hi ha dones amb diversos infants a càrrec).

Un moment de la visita guiada a l'espai. Foto: Twitter (@la_ciba)

Més enllà de les zones residencials, aquest espai consta de diferents àrees que poden compartir, com la bugaderia, una cuina comunitària i una sala d’estar. Aquest espai pensat per a fer una primera acollida d'urgència també té un espai exterior per als nens i les nenes.



MÉS REFORMES I NOVETATS

De fet, més enllà d'aquesta zona pensada per a les situacions d'urgència que, per desgràcia, encara viuen dones a la ciutat, al país i arreu del món, la CIBA també ha aprofitat la jornada per presentar el resultat de la segona fase de les obres de rehabilitació de l'edifici.

D'aquesta manera, un cop han passat 3 anys després de la inauguració de la primera fase (un espai d'uns 1.976 metres quadrats), i després de les obres de rehabilitació i adequació de la resta de l’espai, La CIBA posa en marxa ara una nova etapa amb "més recursos innovadors".

La important aposta per a la construcció d’un equipament que promou polítiques d’igualtat des d’una vessant holística, és a dir, que inclou tots els moments vitals i tots els desafiaments a què les dones s’hagin d’enfrontar al llarg de la vida, té per objectiu enfortir les oportunitats emancipatòries de la ciutadania, especialment de les dones i les nenes i els nens, però també per a totes les persones i institucions que tinguin la igualtat d’oportunitats en el cor dels seus projectes.



L'espai Coworking és un servei d’allotjament, treball i assistència tècnica per als projectes econòmics de les dones i aquells que treballin en l’àmbit de la igualtat de gènere. Un espai per fomentar l’emprenedoria i que vol potenciar la interacció i col·laboració entre professionals de diferents sectors, empreses i iniciatives econòmiques, així com la cocreació de projectes comuns.

Foto: Twitter (@la_ciba)





Les tres aules de formació de La CIBA són espais dissenyats per facilitar un entorn d'aprenentatge interactiu i dinàmic. Aquestes aules estan equipades amb tecnologia d'avantguarda, la qual cosa permet a les persones participants accedir a recursos digitals, realitzar presentacions i participar en activitats col·laboratives. Les pissarres digitals proporcionen eines interactives que enriqueixen l'experiència de formació, facilitant la comunicació, l'intercanvi d'idees i la visualització de continguts de manera més efectiva.



El Restaurant de La CIBA és un projecte reservat a l’economia social que oferirà un nou espai de trobada, gastronòmic, de lleure i participació a la ciutat, i fomentarà la inserció laboral de les dones en situació d’especial vulnerabilitat. El restaurant disposa d’un espai interior de 324,64 metres quadrats dividit en zona de cafeteria i menjador, així com d’un jardí exterior de 524 metres quadrats, amb capacitat per a 82 persones en l’interior i per a 64 persones a la terrassa.



Els horts urbans de La CIBA no són només espais de cultiu d'aliments, sinó també entorns socioeducatius enriquidors. Aquests horts ofereixen oportunitats perquè la ciutadania de Santa Coloma adquireixi coneixements pràctics sobre l'agricultura urbana, la sostenibilitat i l'alimentació saludable. A més, promouen la participació comunitària i l'aprenentatge col·lectiu en què es comparteixen tècniques de cultiu, s'intercanvien experiències i s'enforteixen els llaços entre les persones participants.



La Sala del Consell de les Dones ofereix a aquest òrgan consultiu un espai de treball propi a La CIBA, tant per celebrar-hi les sessions de les comissions de treball com per a les entitats membres que necessitin trobar-se per mantenir-hi les seves pròpies reunions.