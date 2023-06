L'alcaldessa Núria Parlon i Dimas Gragera signen el pacte.

Per al president del grup municipal del Partit Popular de Santa Coloma, Miguel Jurado, “la inclusió dels regidors de Ciutadans al govern socialista de la ciutat, no ens ha sorprès”, i ha afegit que “ja avisem durant la campanya que el vot a Ciutadans seria un vot perdut, i la realitat és així ha estat ja que ha passat a engrandir els vots del PSC a la ciutat”.

Jurado ha lamentat que amb aquesta integració "s'impedeix que l'oposició pugui exercir la convocatòria de plens extraordinaris en no assolir la majoria necessària" i s'ha preguntat "si el vot a ciutadans no va ser el vot ocult per apuntalar el PSC en cas de no aconseguir la majoria absoluta”.

Per a Miguel Jurado, “queda clar que el Partit Popular és l'únic partit de centre dreta de la ciutat de Santa Coloma, i afegeix que “des d'aquest espai treballarem de manera constructiva per defensar les propostes i idees de ciutat que hem fet públiques durant la campanya i al ple d'investidura per part del nostre candidat”.