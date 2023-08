La cantant Vicco actuarà a les festes. Foto: Europa Press

La Festa Major d'Estiu 2023 de Santa Coloma de Gramenet es posarà en marxa el proper divendres 1 de setembre, amb el repic i el Seguici Inaugural. A les 9 de la nit es farà el pregó al balcó de l'Ajuntament a càrrec dels serens i serenes de la ciutat. I la nit s'omplirà de música independent amb la XXIII edició del Cortocircuit al Mas Fonollar i al FISC-SINTONIZZA al parc d'Europa. Els concerts continuaran a l'envelat de la pl. Pau Casals, a la pl. del Rellotge ia la pl. de la Vila, on actuarà, entre d'altres, la cantant Vicco .

Dissabte, 2 de setembre, durant tot el dia, se celebrarà la 3a edició de Violeta Festival a l'espai de La CIBA, un festival infantil i familiar coeducatiu. També hi haurà espectacles familiars i infantils repartits pels diferents espais de la ciutat. Se celebrarà el tradicional Toc de Gralla i la XXVIII Trobada de Gegants . El Teatre Sagarra acollirà l?espectacle d?humor L?home orquestra , de Peyu. Continuaran els concerts al Mas Fonollar i la segona jornada del FISC-SINTONIZZA a més d'una nit de folk als jardins de Can Roig i Torres. No hi faltarà el tradicional correfoc de Festa Major.



Diumenge, 3 de setembre, al matí tindrà lloc el tradicional Toc de Festa Major i l'Ofici de Festa Major a l'Església Major. També una trobada castellera a la pl. de la Vila i la multitudinària migada popular al parc d'Europa. La jornada transcorrerà amb un munt d'activitats infantils ia la tarda amb la cercavila i el concert de la Banda de Música de l'Associació Musical Can Roig i Torres. Els nostàlgics tindran l'oportunitat de gaudir del concert dels Mustang a la pl. de la Vila. Al vespre, serà protagonista el 9è aniversari del correfoc infantil , el concert del colomenc Rojas , a la pl. de Pau Casals, i el de La Frontera i La Guàrdia , a la pl. de la Vila.





Dilluns, 4 de setembre, espectacles i activitats infantils i per a la gent gran. També sardanes amb la Cobla Bisbal Jove als jardins de Can Sisteré. La nit es vestirà de llum i color amb el tradicional piromusical al parc de Can Zam i el final de festa portarà a l'escenari de la pl. de la Vila el concert de Carlos Baute .



ESPORT

Com és tradició, hi haurà un extens programa d'activitats esportives amb torneig de tennis de taula, infantil d'escacs, pàdel masculí i femení, futbol inclusiu i la Cursa Popular d'Atletisme de Festa Major, entre d'altres.



ATRACCIONS I FESTA ALTERNATIVA



Un cop més, la Fira d´Atraccions s´instal·larà al parc d´Europa/Can Zam entre l´1 i el 4 de setembre, en horari de 18 a 00.30 h. Divendres i dilluns, de 18 a 20 h, les atraccions infantils al parc d'Europa funcionaran sense música ambiental per facilitar el gaudiment de nens i nenes amb hipersensibilitat auditiva i trastorn de l'espectre autista.



Hi haurà també la tradicional Fira d'Entitats amb els seus xiringuitos al parc de Can Zam, un punt de trobada festiva i motor d'activitat associativa de la ciutat reunit amb un mateix espai. No hi faltarà el programa de Festes Alternatives.



A més, durant la Festa Major d'Estiu, tindrà lloc la gran festa gastronòmica del Corretapa de Festa Major, on més de 50 establiments de la ciutat oferiran un tast de les seves especialitats maridades amb una beguda per un preu de 3€.