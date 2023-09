Foto: Aj. de Santa Coloma

L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha rebut i atorgat als 14 nous i noves agents de la Policia Local les seves credencials en concloure el seu període de formació dut a terme a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i després d'haver superat l'oposició convocada pel consistori. L'acte de lliurament d'acreditacions s'ha celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament, en un acte solemne, que ha estat presidit per l'alcaldessa, Núria Parlon, pel regidor de Seguretat, Salva Tovar, i per l'Intendent Major cap de la Policia Local, Roberto Jorge.

En el seu discurs als recentment incorporats agents, l'alcaldessa Núria Parlon ha volgut destacar la noble vocació de servei d'aquests nous i noves policies, felicitant-los per haver triat una professió tan digna i valuosa com és la de policia. Núria Parlon ha detallat que amb l'arribada dels i les noves agents “reforçarem la policia de proximitat a la nostra ciutat” reiterant que “la policia local de Santa Coloma de Gramenet fa seguretat ciutadana” per això ha destacat “el compromís del govern municipal per continuar ampliant la plantilla de la policia local, continuar mantenint l'estreta col·laboració i cooperació amb Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil i continuar millorant l'eficàcia policial amb l'objectiu de seguir reduint l'activitat delictiva a la nostra ciutat”.

MENYS DELICTES



Santa Coloma de Gramenet continua consolidant la disminució dels delictes comesos a la ciutat, un 2.7% menys segons dades de l'últim balanç de criminalitat del mateix Ministeri de l'Interior i on destaca el descens en un 21% dels robatoris amb violència i d'un 7% dels furts. Aquesta tendència a la baixa en la comissió de delictes és conseqüència de l'aplicació de les polítiques i actuacions en qüestió de seguretat pública que es duu a terme des de la Policia Local a través de les diferents unitats policials, així com per la col·laboració amb la resta de cossos i forces de seguretat de l'Estat.