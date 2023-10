Una imatge aèria de Santa Coloma. Foto: Aj. de Santa Coloma

Santa Coloma de Gramenet continua mostrant una disminució significativa en els delictes a la ciutat, amb un descens global de l'activitat delictiva del 3,7% segons les dades del segon trimestre del 2023, tal com es va revelar en el balanç de criminalitat presentat pel Ministeri de l'Interior.

Aquesta tendència positiva en la reducció dels delictes és una notícia encoratjadora per a la comunitat i destaca els esforços continuats de les forces de l'ordre i la col·laboració ciutadana per mantenir-la com una ciutat segura.

Segons les dades, mentre que en el conjunt de Catalunya i de la província de Barcelona els fets delictius han augmentat un 5.8% i un 8.8% respectivament, a la nostra ciutat es consolida el descens delictiu amb una reducció del 3.7%, destacant la baixada en els robatoris amb violència (-19.7%), els robatoris en domicilis (-30.1%) i els robatoris en establiments comercials (-28.5%).

L'alcaldessa, Núria Parlon, considera que les estadístiques “són la confirmació de la tendència a la baixa des de fa mesos de la comissió de delictes a la nostra ciutat” i atribueix aquest descens de l'activitat delictiva “a la col·laboració entre la Policia Local i els diferents cossos i forces de seguretat de l'Estat i als esforços realitzats per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet”.

En aquest sentit, l'alcaldessa ha destacat “l'ampliació de la plantilla, la dotació de recursos tècnics i l'esforç i professionalització de totes unitats de la policia local, són factors claus per a fer de Santa Coloma una ciutat més segura”.



Finalment, Parlon ha lamentat l'augment de les agressions sexuals afirmant que “és una dada que ens continua preocupant” reconeixent que “és un fenomen que cal abordar des d'una mirada integral, educativa i preventiva”.