El parc de Can Zam acollirà el proper diumenge 22 d’octubre, a partir de les 10:30 hores, la XIX Cursa i Caminada per la Vida organitzada per l’Associació Contra el Càncer a Santa Coloma de Gramenet amb la col·laboració de l’Ajuntament.



A la sala d’actes del Centre d’Art Can Sisteré s’ha fet aquest divendres 6 la presentació amb la presència de l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon; la responsable de Coordinació Territorial i coordinadora comarcal del Maresme i Àrea Metropolitana de Barcelona de l’Associació Contra el Càncer, Silvia Pérez; el regidor d'Esports, Dani Salgado; i representants dels patrocinadors i col·laboradors d'aquest esdeveniment esportiu i solidari.



L’alcaldessa Núria Parlon ha assenyalat que "en aquesta edició ens hem marcat l'objectiu de recuperar el nombre d'inscripcions que teníem abans de la pandèmia que eren unes 5.000 persones". I ha afegit que la cursa i caminada solidària, "és un moment important per a la ciutat, festiu i lúdic, en què mostrem el nostre compromís amb les persones que pateixen càncer i les seves famílies, i també recollim fons per lluitar i investigar contra aquesta cruel malaltia que malauradament afecta molta població".



Per la seva banda, la delegada comarcal de l'Associació contra el Càncer, Silvia Pérez, ha recordat alguns dels objectius de la cursa, "entre ells la sensibilització i mobilització de la ciutadania envers aquesta malaltia, i la promoció d'hàbits saludables de vida. Volem també recaptar fons tant per a la nostra tasca de suport i acompanyament a les famílies des de l'associació, com per al tractament i la investigació, amb l'objectiu d'arribar al 2030 amb un 70% de supervivència de les persones afectades. Fem així una crida a la participació a Santa Coloma en una jornada que hem preparat amb un ambient lúdic i festiu perquè tothom s'ho passi bé".



La cursa amb sortida i arribada a Can Zam consta d’un recorregut urbà de 5 km amb una duració màxima de 90 minuts, que es pot fer corrent o caminant.

Pots inscriure't a la cursa en aquest enllaç.