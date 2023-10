Agents de la Policia Local. Foto: Policia Local de Santa Coloma

En el Ple del mes d'octubre de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es va donar llum verda a una modificació de la relació de llocs de treball del Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic per reconvertir 5 destinacions i s'ha modificat el Reglament de la Policia Local per afegir la medalla ORIS així com una credencial de policies emèrits per policies jubilats.