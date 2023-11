Una imatge de la sessió plenària. Foto: Aj. de Santa Coloma

El Ple Extraordinari celebrat a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha servit ha aprovat inicialment el pressupost general de la corporació (Ajuntament i societats municipals) que ascendeix a 149.173.794,51 € a l’apartat d’ingressos i de 148.652.284,74 € pel que fa les despeses.

La diferència positiva es deu als petits superàvits que presenten les empreses municipals Gramepark i Grameimpuls. Les societats municipals poden presentar pressupostos desnivellats, cosa no que no pasa amb l'Ajuntament en què ingressos i despeses han de ser iguals.



PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES



Ajuntament 133.844.867,53 133.844.867,53



Patronat

Municipal

de la Música 1.024.627,77 1.024.627,77



Gramepark, S.A. 7.240.794,73 6.844.684,96



Grameimpuls, S.A. 13.855.247,51 13.735.247,51



BressolGramenet 5.262.385,18 5.262.385,18

S.A.

Ajustaments -12.054.128,21 -12.054.128,21

operacions internes

TOTAL 149.173.794,51 148.652.284,74

L’aprovació inicial coincideix amb el període d’exposició pública de les ordenances, taxes i preus públics que s’aprovaran definitivament al proper ple. El consistori ha congelat pràcticament tots els tributs, a excepció de l’Impost de Béns Immobles i algunes taxes vinculades a la via pública.

Els comptes destinaran prop del 53% a polítiques de promoció social, igualtat, educació, neteja, manteniment, seguretat ciutadana i habitatge. Serveis Socials és l’àrea amb més despesa amb el 15%. Segueixen Educació, amb el 12,19%; Neteja i Manteniment, amb el 10,79%; Seguretat Ciutadana, amb 8,08%; i Habitatge i Urbanisme, amb el 7,30%. L’Ajuntament realitza una despesa per habitant i any de 1.134,46 euros, mentre que l’esforç fiscal dels colomencs i les colomenques és de 309 euros, per habitant i any.