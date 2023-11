Treballadores municipals. Foto: Aj. de Santa Coloma

Santa Coloma de Gramenet destinarà 3 milions i mig d’euros en la nova convocatòria de Treball als barris, amb l'objectiu de beneficiar unes 1.300 persones en situació d’atur. Aquesta iniciativa contempla un conjunt d’actuacions formatives amb l'intenció de afavorir la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat dels participants. Les primeres accions ja s’han posat en marxa (ho van fer a finals d’octubre), mentre que la resta d'accions es desenvoluparan entre la recta final d'aquest any i durant el 2024.

En aquesta 16a convocatòria, es desplegaran 7 programes destinats als col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat laboral. Un d'aquests programes, la Casa d’Oficis, ja ha iniciat les seves activitats. Aquest programa permetrà que uns seixanta joves de la ciutat, amb edats compreses entre 16 i 29 anys, es formin mentre treballen en especialitats vinculades a la restauració, el medi ambient i la sostenibilitat.

Un altre programa que començarà en els pròxims dies és el d'inserció laboral, dirigit a col·lectius en situació de vulnerabilitat, com les dones, persones aturades de llarga durada i majors de 45 anys, així com les persones nouvingudes. La previsió és atendre a aproximadament 900 persones mitjançant aquest programa.

PLANS D'OCUPACIÓ

Entre les actuacions que inclou Treball als barris, destaca la contractació de persones en situació d’atur en el marc dels plans d’ocupació. En la propera convocatòria, es contractaran 129 persones per desenvolupar tasques relacionades amb la millora de la via pública, la jardineria i neteja urbana, i el manteniment d’edificis municipals.

La perspectiva de gènere continua sent un dels eixos del projecte, que oferirà a les dones del territori l’itinerari formatiu Iria. Aquest programa permet a les participants formar-se en oficis que tradicionalment han ocupat els homes, a partir de tallers d’electricitat, construcció, mecànica de l’automòbil o bricolatge, així com sessions d’autodefensa personal i digitalització. En aquesta edició s’hi podran formar 16 dones i, a més, s’inclou una acció formativa per obtenir el carnet de carretons que beneficiarà a una desena de dones.

MÉS DE 15 ANYS

Treball als barris, vinculat a la convocatòria de subvencions de la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya, es va posar en marxa l’any 2007 a Santa Coloma per dinamitzar i millorar la situació econòmica i social de diversos barris. És una iniciativa consolidada que, d’una banda, fomenta la igualtat d’oportunitats i promou la formació professional de les persones participants i, d’una altra, millora la ciutat en termes de cohesió social, dinamització econòmica, accessibilitat i qualitat ambiental.

Al llarg d’aquests anys, s’han invertit a la ciutat més de 40 milions d’euros en les diferents convocatòries i el projecte ha beneficiat a gairebé 15.000 persones amb dificul­tats d’inserció laboral.