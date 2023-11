Foto: @EP

Els Mossos d'Esquadra han controlat aquest dijous al matí la casa ocupada Lakasa Estudinou de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). A l'edifici hi havia sis ocupants, dos d'ells emparedats i dos embidonats --amb una de les extremitats dins d'un bidó ple de ciment--, i cap a les 10 hores no hi ha hagut cap detenció.

Els agents han accedit a l'edifici cap a les 8.15 hores després de l'"obertura hidràulica" de la porta, després d'haver acordonat la zona cap a les 5.30 i haver iniciat l'entrada cap a les 6.55.

Al lloc hi ha desplegades 8 unitats de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i dues unitats de dron dels Mossos, així com diverses dotacions de Policia Local i de la Unitat d'Intervenció i Suport (ORCA) del Sistema d'Emergències Mèdiques ( SEM).

Els Mossos també han controlat aquest dijous cap a les 9.20 hores l'edifici ocupat del Kubo i la Ruïna de la plaça Bonanova de Barcelona, el desallotjament del qual ha començat cap a les 6 hores.