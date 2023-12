Foto: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha suspès durant un any els tràmits per atorgar noves llicències de vivendes per a ús turístic, hotels, pensions, albergs i residències de col·lectius.

Santa Coloma ara té regulats 82 habitatges d'ús turístic; d'aquestes, 65 s'ubiquen a pisos i cases i 17 tenen llicència d'aparthotel. Els darrers anys s'han rebut noves peticions que podrien distorsionar el mercat local de l'habitatge, generar una crisi habitacional, incrementar els preus del lloguer i donar lloc, per tant, a un procés de gentrificació. De la mateixa manera, es constata que aquest tipus d'allotjaments poden causar afectacions a les comunitats alterant el descans i la convivència veïnal.

Per tot això, el consistori considera necessari l'estudi i l'anàlisi d'una nova regulació local per donar resposta a les problemàtiques que poden plantejar els habitatges turístics. En aquest sentit, es crearà una comissió destudi interdepartamental de la qual sorgirà una proposta per al ple municipal.

La Generalitat ha aprovat recentment un decret que deixa a les mans dels ajuntaments la renovació obligatòria de les llicències cada cinc anys.