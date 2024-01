Una de les promocions, en una imatge virtual. Foto: Aj. de Santa Coloma

En el marc de les actuacions del Pla Local d’Habitatge aprovat l’any 2021 per a incrementar el parc públic d’habitatges destinats a col·lectius amb aquestes necessitats, Santa Coloma de Gramenet disposarà en aquest inici de 2024 de 2 noves promocions amb 54 nous pisos en règim de lloguer assequible, una bona part dels quals es destinaran a facilitar l’accés a l’habitatge a les persones joves. 16 s’ubicaran al Complex Les Oliveres i 38 més a l’edifici en construcció de la plaça Alfonso Comín.



LES OLIVERES

A l’inici de la primavera l’Ajuntament finalitzarà les obres de construcció del nou edifici d’habitatges dotacionals i allotjaments col·lectius per a joves que forma part del Complex Les Oliveres, amb accés des de la carretera Font de l’Alzina.

El projecte ha consistit en la rehabilitació d’un edifici municipal, en desús, de tres plantes amb serveis comuns compartits com bugaderia, trasters, espais d’estada o sales d’ús. S’ha dissenyat sota criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, amb plaques fotovoltaiques per produir electricitat.

Amb la recuperació d‘aquest edifici s’avança en la transformació d’espais que havien quedat en desús o a mitges en la construcció, per destinar-los a atendre l’emergència habitacional i social. En aquest cas, es facilitarà l’accés a l’habitatge al col·lectiu de joves de la ciutat, amb 16 habitatges de lloguer assequible.

FONDO

Dins de l’àmbit d’actuació de l’Eix Bruc i en sòl cedit per l’Ajuntament, s’enllesteixen a la plaça Alfonso Comín els darrers treballs del bloc projectat per l’INCASOL, empresa pública de la Generalitat per al foment de l’habitatge públic. Està situat al costat de l’edifici del Fondo on hi ha el mercat, la biblioteca i l’escola bressol, i compta amb 38 habitatges en règim de lloguer, dels quals hi ha un percentatge reservat per a joves.

El nou edifici d’obra nova, sostenible i eficient energèticament, compta amb serveis comunitaris i aparcament propi.