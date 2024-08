Es fa oficial el relleu a Santa Coloma de Gramenet: Mireia González ja és alcaldessa

Parlon i el seu relleu, González. Foto: Aj. de Santa Coloma de Gramenet

El Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, reunit a Sessió Extraordinària la tarda del 28 d'agost passat, ha escollit Mireia González com a nova alcaldessa de la ciutat, en substitució de Núria Parlon, nomenada consellera d'Interior del govern català.

La candidatura del PSC s'ha imposat amb els 15 vots favorables del seu grup, i els 2 de Ciutadans, davant de les candidatures de Juan Carlos Segura (VOX) i Miguel Jurado (Partit Popular).

González, colomenca de 37 anys, era fins ara la Sisena Tinent d'alcaldessa de l'Àrea de Ciutat Educadora, Infància i Joventut, tot i que també ocupava el càrrec de regidora del Districte III i presidenta de l'empresa municipal que gestiona les escoles bressol municipals, Bressolgramenet.

Es converteix en la cinquena persona que ocupa la batlia de la ciutat des del restabliment de la democràcia. Luis Hernández, Manuela de Madre, Bartomeu Muñoz i Parlon han encapçalat el consistori , per aquest ordre, des de les eleccions municipals del 1979.

En el discurs d'investidura, González es va presentar com una líder "treballadora, lleial, sensible, discreta, propera, amable, rigorosa, amb caràcter i apassionada", valors que guiaran el seu mandat al capdavant de l'Ajuntament. Va destacar la importància d'enfortir les aliances a Santa Coloma amb el teixit social, econòmic, cultural i polític per tal de maximitzar l'impacte de les polítiques públiques. Assumint el llegat de Núria Parlon, González va reafirmar el compromís amb un projecte que busca seguir transformant la ciutat en un lloc proper, sostenible, resilient, inclusiu i innovador, amb l'objectiu de mantenir la confiança de tots els ciutadans i assegurar que se sentin escoltats i representats.

Per part seva, Parlon va voler acomiadar-se qualificant els seus 15 anys en el càrrec com una "lliçó de vida magistral" . En el seu discurs, va agrair al teixit associatiu local pel suport i la contribució al govern d'una ciutat complexa. De la mateixa manera, es va mostrar satisfeta per haver lluitat juntament amb entitats, ciutadans i grups municipals contra els estigmes que afecten la ciutat. Parlon va afirmar no voler acomiadar-se, expressant satisfacció pel temps compartit, amb els seus encerts i errors, i va assegurar que seguirà vinculada a la ciutat des de la seva nova responsabilitat política.