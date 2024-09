Santa Coloma destinarà gairebé 140 milions a potenciar la neteja els pròxims 8 anys

Santa Coloma de Gramenet ha atorgat el nou contracte de neteja viària i recollida de residus, considerat el més rellevant a la història del consistori. Aquesta nova licitació inclou millores significatives en la prestació dels serveis, per tal de fer de la ciutat un lloc més net i agradable.

El compromís del govern municipal és que la ciutat continuï essent un lloc acollidor per viure-hi, mitjançant la millora constant de la neteja, el confort, l'accessibilitat i la seguretat de l'espai públic. A més, es vol augmentar de manera considerable la recollida selectiva de residus, en línia amb els objectius establerts per la normativa vigent.

A aquest efecte, la Junta de Govern Local va adjudicar, dimarts 3 de setembre, el nou contracte de neteja viària i recollida de residus, que també abasta la recollida selectiva domiciliària i comercial, així com la de voluminosos. Aquest contracte té un valor global de 138,3 milions dʻeuros i estarà vigent fins al 2033.

El contracte prioritza la millora de la qualitat de l'espai públic a tots els barris de la ciutat, sota criteris de sostenibilitat i eficiència, i es consolida com el més important de la història de l'Ajuntament.

L'alcaldessa, Mireia González, destaca que per mantenir una Santa Coloma acurada i confortable és essencial comptar amb la col·laboració de tots els ciutadans. "L'Ajuntament no escatima en recursos humans i econòmics per millorar l'espai públic i sentir-nos orgullosos de la ciutat on vivim. No obstant, la nostra intervenció no és suficient: el paper de la ciutadania és fonamental per mantenir els nostres carrers i places en bon estat. Hem de remar junts en la mateixa direcció, per això demanem a tots respectar les normes de civisme i tenir cura d'aquests espais", ha dit.