Santa Coloma, col·lapsada pels patinets elèctrics decomissats

El dipòsit de vehicles de Santa Coloma de Gramenet és al límit de la seva capacitat a causa de l'acumulació de patinets elèctrics decomissats per la policia local. Actualment, hi ha un total de 396 patinets abandonats pels seus propietaris, que prefereixen no pagar les taxes per recuperar-los. Molts d'aquests vehicles han estat manipulats per superar les velocitats permeses i han generat un nou repte per a les autoritats municipals.

L'Ajuntament ha posat el focus en aquestes pràctiques amb l'objectiu de garantir la convivència a la via pública, però l'acumulació de patinets al dipòsit municipal està provocant un col·lapse. L'alcaldessa de Santa Coloma, Mireia González, ha qualificat la situació com una "bogeria" i afirma que el consistori està treballant en una modificació de les ordenances municipals que permeti enviar aquests patinets abandonats a plantes de reciclatge.

Un buit legal impedeix la retirada dels patinets

A diferència dels cotxes, que poden ser enviats a desballestament si no són reclamats en un termini de dos mesos, els patinets elèctrics es troben en un buit normatiu.