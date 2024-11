Santa Coloma de Gramenet es bolca amb el cicle d'activitats dels drets de la infància

Una sessió informativa del programa. Foto: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Santa Coloma de Gramenet, reconeguda el 2018 com a Ciutat Amiga de la Infància per UNICEF, continua promovent iniciatives per assegurar una infància plena. La ciutat impulsa projectes destinats a fer que les veus dels nens siguin escoltades i integrades en el seu desenvolupament urbà.

A final de la setmana passada, l'alcaldessa Mireia González ha presentat al Centre d'Art Can Sisteré la segona edició del Cicle dels Drets de la Infància a les associacions locals vinculades a aquest tema i als mitjans de comunicació.

Aquest programa cerca visibilitzar i reivindicar els drets infantils, recordant la importància que tant les administracions com la societat protegeixin aquests drets i garanteixin una infància segura i feliç. “Un dels nostres objectius és que els nens i nenes coneguin els seus drets i es vegin com a ciutadans plens. Aquest programa està dissenyat per transmetre'ls aquest missatge”, va afirmar González.

Dia internacional

Aquest any, el cicle inclou activitats en commemoració del Dia Mundial de la Infància (20 de novembre). Santa Coloma es prepara per celebrar aquesta data, promovent la importància de treballar diàriament pel benestar i el desenvolupament dels nens. En aquest context, l'Ajuntament ha organitzat diverses activitats per defensar i donar visibilitat als drets de la infància, en línia amb la Convenció dels Drets dels Infants.

"Volem que aquesta data no sigui només una celebració puntual. A Santa Coloma aspirem a mantenir present la defensa dels drets infantils ia transformar aquest compromís en accions de difusió i reivindicació", va expressar l'alcaldessa.

Activitats destacades

El dissabte 9 de novembre, a les 11 h, s'inicia el cicle a la Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré amb l'espectacle “Cuídalo”, de la companyia Hazlo com vulguis, adreçat a nens de 0 a 3 anys. Les invitacions per assistir-hi ja estan esgotades i es van gestionar a través de www.grameticket.cat.

Nous jocs infantils inclusius a Can Zam

Com a part de les polítiques municipals per al benestar de la infància, el dijous 14 de novembre s'inaugurarà una nova zona de jocs infantils inclusius al parc de Can Zam. Aquest espai, amb 3.565 m² davant del llac, compta amb àrees accessibles i diverses per a activitats de joc simbòlic, tranquil, actiu, descans i trobada comunitària, i respon a la demanda d'una nova àrea lúdica a la ciutat.

A més, el dissabte 16, se celebrarà la festa Hola bebè a les 11 h per donar la benvinguda als colomencs més petits, i el diumenge 17 de novembre, de 10 a 14 ha Can Zam, tindrà lloc la Festa de la Infància, una jornada lúdica amb tallers, jocs i espais per a l'expressió creativa.