Acord entre els consorcis de Barcelona i de Santiago de República Dominicana / SIL

Acord tancat entre el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i la Corporació Zona Franca Santiago (CZFS) de República Dominicana per “enfortir la col·laboració i promoure la innovació en l'àmbit de les empreses i indústries 4.0 ”. Les dues institucions han signat aquest dijous un acord que han anomenat un Memoràndum d'Enteniment.

Segons un comunicat de la CFZS, el pacte s'ha signat al Saló Internacional de la Logística (SIL) , que s'està celebrant aquests dies a la ciutat de Barcelona . L'acord estableix una "aliança estratègica" per desenvolupar el Parc Industrial de la Corporació Zona Franca Santiago (CZFS) , així com per fomentar la transformació digital i l' adopció de tecnologies avançades del país.

Segons han explicat, la col·laboració busca que ambdues institucions puguin intercanviar coneixements, identificar “ oportunitats de negoci conjuntes ” i implementar programes de formació.