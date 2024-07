Per què es celebra avui el Dia Mundial del Rock?

Una persona amb la samarreta dels Rolling Stones al Wanda Metropolitano | Europa Press

Avui, 13 de juliol, el món celebra el Dia Mundial del Rock. Una data dedicada a homenatjar un dels gèneres musicals més influents de la història. Aquesta celebració té el seu origen en el mític concert benèfic Live Aid, realitzat el 1985. Organitzat per Bob Geldof i Midge Ure, l'esdeveniment va tenir lloc simultàniament a l'Estadi de Wembley de Londres i a l'Estadi John F. Kennedy de Filadèlfia.

La finalitat d'aquest concert va ser recaptar fons per combatre la fam a Etiòpia, i va reunir algunes de les bandes i artistes més grans de l'època, convertint-se en un moment històric per al rock. Des de llavors, es va decidir celebrar aquest dia per homenatjar la influència i el llegat del rock en la cultura mundial.

El Dia Mundial del Rock se celebra en molts països al voltant del món, amb esdeveniments i concerts especials dedicats al gènere. A ciutats com Londres, Nova York, Los Angeles i Berlín, s'organitzen festivals i actuacions en directe, on bandes de tots els temps retreuen homenatge als pioners del rock. Les emissores de ràdio i canals de televisió també s'afegeixen a la celebració amb programes especials i maratons de vídeos musicals de rock. Aquest dia és una ocasió perquè els amants del rock de totes les edats celebrin la seva passió per aquest gènere musical.

A Espanya, el Dia Mundial del Rock se celebra amb gran entusiasme a diverses ciutats. Madrid i Barcelona són epicentres de la celebració, amb concerts en directe i festivals que atrauen molts seguidors. A més, molts bars i clubs nocturns organitzen nits temàtiques on s'escolten els clàssics del rock. Les emissores de ràdio també s'uneixen a la festa amb programes especials i entrevistes a bandes i artistes locals. Aquest dia és una excel·lent oportunitat perquè els fans del rock a Espanya s'uneixin i celebrin el seu amor per la música.

Les celebracions del Dia Mundial del Rock varien en escala i estil, però totes comparteixen el mateix esperit d'homenatge al rock. Els festivals i concerts en directe són el centre de les festivitats, on tant bandes consagrades com emergents es presenten per al gaudi dels assistents. En molts llocs, s'organitzen exposicions de memòries del rock, com discos de vinil, pòsters i guitarres autografiades. Els fans també solen reunir-se a casa per escoltar els seus àlbums preferits o veure documentals i pel·lícules sobre la història del rock. És un dia ple d'energia, records i bona música.

La trajectòria del rock

Considerats per molts com la banda més influent de tots els temps, The Beatles van revolucionar la música popular a la dècada de 1960. Les seves innovacions a l'estudi d'enregistrament i la seva habilitat per combinar diferents gèneres musicals han deixat una empremta inesborrable en la història del rock. The Rolling Stones, amb més de cinc dècades en l'escena musical, són una de les bandes més longeves i exitoses del rock.

Amb el seu estil distintiu i la seva actitud rebel, han influït en generacions de músics i segueixen sent una força dominant en la indústria. Led Zeppelin és sinònim de rock pesat i virtuosisme musical. La seva influència es pot escoltar en el desenvolupament de gèneres com el hard rock i el heavy metal. Cançons com "Stairway to Heaven" i "Whole Lotta Love" s'han convertit en himnes del rock. Amb Freddie Mercury al capdavant, Queen és coneguda pel seu impressionant talent musical i la seva capacitat per crear himnes atemporals.

Cançons com "Bohemian Rhapsody" i "We Will Rock You" són clàssics que continuen ressonant arreu del món. Pink Floyd és célebre pels seus elaborats àlbums conceptuals i els seus impressionants espectacles en viu. Amb treballs icònics com "The Dark Side of the Moon" i "The Wall", la banda ha deixat una profunda influència en el rock progressiu i la música en general. Nirvana, amb Kurt Cobain al front, va ser la banda que va definir el moviment grunge dels anys 90.