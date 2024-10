Espanya, el país de la UE amb un major creixement d'immigració cada any

Diverses persones que han estat evacuades de Gaza a la seva arribada a la Base Aèria de Torrejón, el 16 de novembre de 2023, a Torrejón de Ardoz, Madrid | Europa Press

En els últims anys, Espanya ha experimentat un notable augment en la seva població, situant-se al capdavant de la Unió Europea (UE) en termes de creixement demogràfic a causa de la immigració, tal com ha recollit Voz Populi. Això ha tingut un impacte important en la demografia del país, però també en diversos aspectes socials i econòmics.

Durant l'últim any, Espanya ha registrat un increment poblacional de més de mig milió de persones, superant fins i tot Alemanya en termes absoluts. En total, la població espanyola ha crescut en més d'un milió d'habitants, assolint els 48,6 milions. Aquest creixement s'ha degut en gran mesura a la immigració, ja que el saldo migratori positiu ha estat de 639.100 persones, contrarestant la pèrdua natural de 114.000 habitants en el mateix període.

L'impacte d'Espanya en la demografia de la UE és igualment significatiu. Dels 1,6 milions de persones que han augmentat la població total de la UE en l'últim any, Espanya ha contribuït amb un de cada tres nous habitants. Aquesta proporció destaca la rellevància de la immigració a Espanya com a factor clau per al creixement poblacional del continent.

Els immigrants que han arribat a Espanya en l'últim any provenen de diverses nacionalitats, sent les principals la colombiana (158.000 arribades), marroquina (95.000 arribades) i veneçolana (82.000 arribades). A més, s'ha registrat un notable nombre d'arribades de persones amb nacionalitat espanyola (81.000), la qual cosa suggereix la presència de doble nacionalitat en molts casos.

La immigració ha fet que el 17% de la població a Espanya sigui d'origen estranger, un percentatge considerablement superior a la mitjana de la UE, que és del 13%. Aquesta alta proporció es reflecteix de manera particular en certs municipis de les províncies de Guadalajara, Segòvia, Alacant, Almeria i Màlaga, on els estrangers representen més del 60% de la població.

L'augment de la població també ha tingut repercussions positives en el mercat laboral. En l'últim any, la població activa a Espanya ha crescut en 528.000 persones, sent aquest increment principalment compost per individus amb nacionalitat estrangera o doble nacionalitat. Aquest fenomen no només reforça la força laboral del país, sinó que també contribueix al dinamisme econòmic i a la diversitat cultural.