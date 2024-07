L'onatge i les altes temperatures posen avui en avís a la Costa Brava

La Costa Brava, en arxiu | MHI

Els fenòmens costaners i les altes temperatures activaran els avisos als arxipèlags canari i balear per a aquest dissabte 13 de juliol, mentre que a la Costa Brava, a Girona, s'activaran per onatge, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Concretament, a les Illes Canàries, els fenòmens costaners posaran en avís Gran Canària i Tenerife -on també hi ha avís per altes temperatures-, a més de La Palma, La Gomera i El Hierro. D'altra banda, Menorca només tindrà avís per fort onatge.

La jornada estarà marcada per un augment notable de les temperatures a zones de muntanya del nord peninsular i entorn cantàbric oriental i un descens acusat a la meitat sud de l'àrea mediterrània.

Precisament, l'AEMET preveu que se superin els 35 graus al sud de les illes Canàries centrals i a bona part de la meitat sud de la vessant atlàntica, amb intervals de vent fort a l'Empordà i canals entre les illes Canàries.

A la major part del país s'espera una situació estable amb cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols alts, però, al Llevant peninsular hi haurà cels ennuvolats o coberts amb precipitacions febles afectant la Comunitat Valenciana, sense descartar-se en zones properes i en litorals de Catalunya, i amb tendència a anar cessant i obrint-se cada cop més clars.

Així mateix, es preveuen cels ennuvolats al principi al terç nord peninsular, tendint a poc ennuvolat d'oest a est i també hi haurà intervals de nuvolositat baixa al nord de les illes Canàries, Pitiüses, Estret, i amb tendència a anar a més a Alborán, on podrien formar-se boires o boirines costaneres. A la tarda es preveu la formació de nuvolositat d'evolució en interiors dels terços est i nord-est peninsulars, amb possibilitat d'algun ruixat dispers al Pirineu i Ibèrica orientals i hi ha possibilitat que la calitja sigui alta a les illes afortunades.

Les temperatures màximes augmentaran a la major part de la meitat nord peninsular, notablement a zones de muntanya i entorn cantàbric oriental, i exceptuant al nord-est on descendiran. També ho faran a àrees mediterrànies i Andalusia occidental, notablement a Alborán i interiors de l'est peninsular, mentre que a la resta s'esperen pocs canvis.

L'Agència Estatal pronostica que se superin els 35 graus a àmplies zones d'interiors de la meitat sud de la vessant atlàntica, així com al sud de les illes Canàries centrals, encara que les mínimes descendiran en general, amb augments a l'extrem sud-est peninsular i oest de totes dues mesetes.

Pel que fa als vents, bufarà la tramuntana forta a l'Empordà tendint a amainar; hi haurà vents de component est a la resta del terç est peninsular i Cantàbric, ponent a l'Estret, predomini de la component nord a Galícia, i de vents variables a la resta tendint a oest i sud-oest. A les Illes Canàries els alisis tendiran a amainar respecte a dies previs, però encara es podran donar intervals de fort a zones exposades.