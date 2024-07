L'AP-7 ha registrat aquest dissabte retencions de fins a 60 km

Retencions a l'AP-7 | SCT

Aquest dissabte ha estat un dia complicat per als conductors en diverses carreteres de Catalunya. Les vies AP-7 i C-35 han experimentat retencions importants, afectant tant els residents com els turistes que es dirigien cap a les platges, tal com ha recollit El Nacional.

L'AP-7 ha estat la via més afectada, amb retencions superiors als 60 quilòmetres en diferents trams. A Subirats, en sentit nord, un accident ha provocat una cua de 10 quilòmetres, creant un important embotellament. Un altre accident en el tram de l'Ametlla de Mar cap a Amposta ha causat 6 quilòmetres de retencions, afectant greument el flux de trànsit en aquesta àrea.

A Sant Celoni, en direcció a les platges, s'han registrat 7 quilòmetres de retencions, reflectint l'augment de trànsit cap a les zones costaneres durant el cap de setmana. A més, La Roca ha presentat 2 quilòmetres de cues, mentre que Montornès del Vallès ha tingut 2,5 quilòmetres de congestió. En el tram de Fogars de la Selva, les retencions han arribat als 7 quilòmetres. Finalment, entre Castellví i Sant Celoni, en sentit Tarragona, les cues han estat de 15 quilòmetres, marcant el punt més crític de la jornada.

La C-35 també ha experimentat retencions significatives. Entre Vidreres i Maçanet, en sentit Llagostera, s'han registrat 2,5 quilòmetres de cues. De la mateixa manera, entre Llagostera i Platja d'Aro, les retencions han estat de 2,5 quilòmetres, afectant aquells que es dirigien a les zones turístiques. El tram entre Vidreres i Tordera ha estat un dels més congestionats amb 6 quilòmetres de retencions.

Altres carreteres també han vist afectat el trànsit. A la C-32, entre Argentona i Cabrera de Mar, s'han registrat 3,5 quilòmetres de cues. Lloret de Mar, a la C-63, ha tingut 3 quilòmetres de retencions, igual que Llagostera a la C-65.

Les principals causes d'aquestes retencions han estat dos accidents, un a Subirats i un altre a l'Ametlla de Mar. Aquests incidents han generat una gran congestió, especialment en les direccions cap a les platges. Amb l'augment del trànsit estival, aquests accidents han augmentat els problemes de circulació, causant llargues esperes per als conductors.