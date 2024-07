Comença el judici a Angela Dobrolowski per intent d'assassinat

Mainat i Dobrolowski. Fotos: Europa Press

El judici a Angela Dobrowolski, l'exdona del productor televisiu Josep Maria Mainat, començarà aquest dilluns 15 de juliol, a les 10 del matí, a la Secció 20 de l'Audiència de Barcelona per presumptament intentar assassinar-lo.

Segons l'escrit de Fiscalia a què ha tingut accés Europa Press, Dobrowolski va abandonar el domicili familiar el gener del 2020, i al maig li va dir que volia divorciar-se a causa de "desavenences conjugals i d'un progressiu deteriorament en la relació matrimonial".

Aquest mes va entrar al correu electrònic de Mainat a través de l'ordinador familiar "sense consentiment ni autorització d'aquest", per llegir i reenviar-se els missatges que ell s'havia intercanviat amb els seus advocats sobre el procés de divorci: va descobrir que la pensió estaria minvada al no haver complert 10 anys de matrimoni (2011).

Si moria Mainat, ella seria "una hereva més del seu patrimoni notable" sempre que continuessin casats i no s'hagués iniciat un procés de divorci o separació, assegura la Fiscalia.

La processada "va decidir acabar amb la vida del seu marit" abans que interposés la demanda de divorci, amb un pla que presumptament va materialitzar durant la matinada del 23 de juny del 2020, quan es va quedar a dormir al domicili familiar a Barcelona.

Insulina

Mainat se'n va anar a dormir després d'una forta discussió entre tots dos i, cap a les 2 de la matinada, ella ho va despertar "manifestant-li sorprenentment que havia d'injectar-li un medicament per aprimar-se que ell utilitzava des de fa temps", cosa que ell va acceptar per evitar una altra discussió .

La Fiscalia sosté que l'acusada li va injectar insulina, sabent que el seu marit patia diabetis Mellitus tipus 2 i valent-se dels seus coneixements com a estudiant de Medicina del darrer curs, malgrat que la insulina està contraindicada per a aquesta patologia.

Segons l'escrit, ella el va controlar el nivell de sucre a la sang amb un glucòmetre "per tal de calcular el moment en què seria impossible practicar-li la recuperació de la hipoglucèmia que li va provocar (...) culminant en la mort perseguida".

Segons la Fiscalia ella era plenament conscient que Mainat patia una greu hipoglucèmia però no va fer res per revertir el seu estat fins a les 3.12, quan va trucar als serveis mèdics, que es van trobar Mainat ja en coma.

Encobrir els fets

La Fiscalia sosté que trucant no pretenia socórrer el marit, sinó "encobrir el seu comportament i intentar eludir la seva responsabilitat".

El fiscal demana 13 anys de presó com a presumpta autora d?un delicte d?assassinat en grau de temptativa, així com una ordre d?allunyament de 500 metres de Mainat i una prohibició de comunicar-s?hi 8 anys una vegada complerta la pena de presó imposada.

També l'acusa d'un delicte de revelació de secrets per accedir al correu per llegir els correus electrònics sobre el procés de divorci, per la qual cosa sol·licita 3 anys de presó i una multa de 20 mesos a raó de 10 euros diaris.

El judici s'allargarà fins al 17 de juliol i declararan, entre d'altres, els metges forenses i la tècnica encarregada d'analitzar i elaborar un informe sobre el medicament que Dobrowolski presumptament va injectar el que era el marit.

Les causes

Dobrowolski ha acumulat diverses causes judicials des del presumpte intent d'assassinat, la majoria per incidents.

El 4 de gener del 2021 va ser detinguda per intentar entrar a casa seva a Barcelona, trencant l'ordre d'allunyament, fet pel qual va acceptar una condemna de 17 mesos de presó que va ser suspesa a condició que no la condemnessin de nou en un període de 2 anys i que respectes la mesura cautelar.

Però l'octubre del 2022 va ser condemnada a dos anys i mig de presó i multada amb 1.800 euros per falsificar la firma del productor en dos xecs bancaris de 1.200 i 1.900 euros, només dos mesos després del presumpte intent d'assassinat.

El març del 2023 la van detenir per presumptament fer esclatar un explosiu casolà en un pis de Barcelona, fet pel qual va quedar en llibertat amb càrrecs i pel qual encara no ha estat jutjada.

El maig d'aquest any va acceptar 8 mesos de presó i un curs de reeducació per colpejar Mainat a la templa amb un pot de vidre de melmelada durant una discussió el 2019, un any abans del presumpte intent d'assassinat.