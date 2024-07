Mercadona, de rebaixes: inversió milionària per abaixar el preu de diversos productes

Una dona comprant a Mercadona. Foto: Mercadona / Canva Pro

Mercadona ha anunciat, aquest dilluns 15 de juliol, ha realitzat una nova baixada de preus del seu assortiment, amb què acumula un total de més de 1.000 productes rebaixats el 2024. En aquest context, fruit del compromís de baixar el preu de venda al públic quan els preus de cost baixen i reforçar les seves estratègies de venda, ha destinat un total de 150 milions d'euros a optimitzacions que, sense tocar la qualitat, permetran a El Cap (com la companyia crida els seus clients) continuar beneficiant-se d'aquest canvi i percebre un estalvi de fins a 150 euros anuals a la cistella de la compra.

Aquests esforços, necessaris per a les llars que confien diàriament a Mercadona, contribueixen a oferir un carretó menú amb una gran qualitat al millor preu possible del mercat. Entre els productes rebaixats, destaquen alguns aliments com el peix, el pa, la pasta i l'oli d'oliva. En concret, en el cas d'aquest últim producte, la companyia ha realitzat avui una nova baixada de les varietats verge i verge extra que, sumada a les realitzades des del mes de gener en les tres varietats: suau/intens, verge i verge extra, fa que hagi baixat de mitjana un 14% el preu de l'oli d'oliva als supermercats.

José Manuel Burguera, director d'estratègia de preus del Departament de Compres i Prescripció de la companyia, destaca la feina que estan fent els departaments de compres i els proveïdors i interproveïdors especialistes per traslladar les baixades dels preus de cost als PVP perquè el client se'n beneficiï com més aviat millor”. Així mateix, afegeix que aquestes baixades tampoc serien possibles "sense els esforços en productivitat, rendibilitat i gestió que estan duent a terme els 104.000 treballadors i els 3.000 proveïdors, perquè només així es fa sostenible per a tota la cadena poder abaixar els preus sense tocar la qualitat".

La companyia continuarà reforçant la seva cadena de muntatge per detectar oportunitats de mercat juntament amb els proveïdors i interproveïdors especialistes amb què col·labora.